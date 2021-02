Denuncian que el municipio de Santa Lucia filtró datos privados de una familia que viajó a Mardel

Una familia santaluceña viajó a Mar del Plata por cuestiones personales y al volver, en un control rutinario, presentaron los datos privados a personal municipal. Horas después la planilla con esa información se difundió a través de un portal de noticias de la localidad. Piden una rectificación pública o seguirán acciones legales contra la comuna de Santa Lucía

“Tuvimos que llevar a Mar del Plata a nuestro hijo a un campus de básquet. Hicimos todos los tramites. Nos autorizaron a viajar. Decidimos hacer el hisopado al ingreso a la Provincia, pero en Mocoretá, nos dijeron que no tenían insumos y que debíamos hacernos en Santa Lucia. Al llegar nos hicieron llenar una ficha, la llené con nuestros daros con puño y letra, y luego nos iban a comunicar los pasos a seguir”, contó Nancy Mazzaro.

“Quedamos aislados como corresponde. Pero al no llamarnos, decidí llamar a las autoridades porque no nos llamaban. Para mi sorpresa, recibe mi hijo la información de un portal de Santa Lucia donde muestran la foto de nuestra planilla con todos nuestros datos”, explicó.

“La publicación tenía un mensaje horrible casi incitando a la violencia. Se decía que la gente tenga cuidado porque nosotros viajamos. Era un documento que se filtró desde el Municipio de Santa Lucía. Eso es lo, más allá que pueden no tener nada que ver con el portal de noticias”, dijo Mazzaro

La nota presentada

AL INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Sr. Arq. José Carlos Sananez

S——–/——–D:

NANCY ELIZABETH MAZZARO, DNI N° 22.856.109 domiciliada en B° Belgrano Mza D casa N° 15, de esta ciudad de Santa Lucia, en representación de sus hijos, uno de ellos menor de edad, se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

I- Hechos: Que el día lunes 18 de noviembre, siendo las 2.03 Hrs, ingresamos a la ciudad de Santa Lucía, regresando de Mar de Plata. En el control del acceso, hemos sido demorados por una persona de sexo masculino (que se encontraba realizando guardia), les comentamos nuestra situación que en la localidad de Mocoretá no nos realizaron el hisopado, porque correspondía realizarnos en la ciudad de nuestro domicilio, el mismo nos pidió que completemos una “Constancia de Ingreso SIN HISOPADO”, que se adjunta como prueba. En comunicación con la Dra. Asociada del hospital Santa Lucía, nos manifestó que realicemos el aislamiento social preventivo obligatorio, que dentro de las 72 hrs nos realizarían el hisopado respectivo. –

Cumpliendo con mi familia el aislamiento respectivo, en horas de la noche visualizo en las redes sociales, “FACEBOOK, el cual posee un gran número de usuarios de nuestra sociedad, cuenta: Santa Lucia Corrientes (Cuatrocientos cinco años), (que también ya me encuentro investigando con los medios correspondientes, para dar con el autor de dicha página), una publicación difamando mi prestigio, buen nombre como profesional, y el de mis hijos. El reclamo pertinente es la publicación de la “Constancia de Ingreso SIN HISOPADO” que fue realizado en el control de ingreso a la ciudad, correspondiente a su autoridad. El cual brindamos, porque tenemos conocimiento que esa planilla debe ser de carácter reservada, no brindada a terceros y publicada por medios no oficiales.

Por lo que consideramos lesionados nuestros derechos, fundamentalmente el de mi hijo menor, su gabinete, es responsable del archivo, registro: La obtención de esos datos no debe hacerse por medios desleales, fraudulentos o violatoria de los dispositivos legales.

Si se trata de un dato público, la responsabilidad del ente emerge del servicio público que presta y su obligación de mantener la fidelidad del informe que suministra.

El daño psicológico y moral que nos generó al visualizar esa publicación, ya que nosotros brindamos esos datos con confianza, porque suponíamos que es un ente que se encarga de proteger nuestros derechos, también vecinos de nuestro barrio nos estigmatizaron al publicarse dicha información. –

II- Prueba:

Documental:

1. Acompaño fotografías de la publicación en las redes de la “Constancia de Ingreso SIN HISOPADO”.

III- Derecho:

1- Que fundo mi reclamo, en la aplicación de arts. 1737, 1738, 1740 CCyC, donde la Reparación del daño, debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La victima puede optar por el reintegro especifico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero.

2- Ley 25.326 de «Protección de los datos personales», y su decreto reglamentario 1558/2001, con sus respectivas actualizaciones.

3- ART 19 CN. –

IV- Petición:

Solicito que, en forma inmediata y urgente en el término PERENTORIO E IMPRORROGABLE de 72 hs, a contarse a partir de la recepción de la presente, proceda a efectuar una publicación por la página oficial de la Municipalidad de Santa Lucía, donde explique la situación porque facilitaron a una página desconocida la “Constancia de Ingreso SIN HISOPADO”, donde se encuentran datos personales de mi grupo familiar, que lo brindamos ya que es un control de ingreso, que está a su cargo, también solicito se me indemnice por los daños ocasionados por dicha publicación.

EN CASO DE NEGATIVA O FALTA DE RESPUESTAS, INICIARE INMEDIATAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES LEGALES QUE POR LEY NOS CORRESPONDEN, EN DEFENSA DE MI FAMILIA, PRIMORDIALMENTE DE NUESTRO HIJO MENOR DE EDAD. –

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO E INTIMADO. –

NANCY, ELIZABETH MAZZARO

DNI N° 22.856.109

