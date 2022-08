Dengue: esperan un brote para este verano y piden no minimizar la enfermedad

La última temporada con picos de casos fue la 2019-2020. Al tratarse de una patología cíclica, recomiendan reforzar las medidas preventivas para los próximos meses.

Por el Día Internacional de Lucha Contra el Dengue, que se conmemoró el viernes a nivel internacional, El Litoral dialogó con Analía Urueña, médica infectóloga y Directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad Isalud (Buenos Aires).

La especialista remarcó la necesidad de sostener la temática del dengue en la agenda pública de cara al aumento de temperaturas, propio de la estacionalidad, que generan una proliferación más rápida del mosquito Aedes aegypti.

“En Argentina hubo brotes de distinta magnitud. El primero en el 2009, luego se presentó en el 2013, 2015 y el último en 2019 con 60.000 casos confirmados. Al ser una patología cíclica, es esperable que se manifieste un nuevo pico en esta temporada venidera 2022-2023”, aseveró Urueña.

A nivel epidemiológico la denominada “temporada de dengue” va desde el último trimestre al primer semestre del año siguiente, cuando las temperaturas disminuyen junto con los contagios.

Otro factor que influye, indicó la infectóloga, es el comportamiento del mosquito en países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Esto tiene un impacto directo sobre la propagación de la patología en el norte del país, sobre todo en la región nordeste.

Sin embargo, Urueña explicó que el impacto del cambio climático en temperaturas más altas y ampliación de las temporadas de calor hacen que la patología avance de manera sostenida en el centro del país, donde antes no se manifestaba con tanta fuerza. “Esto habla de que la enfermedad ya no sea característica solo de zonas tropicales. En las últimas 8 semanas no hubo circulación, pero debemos estar atentos”, señaló.

La médica informó que los adultos jóvenes y de edad media son estadísticamente los más afectados, pero que todos los rangos etarios están expuestos y la enfermedad puede traer mayores consecuencias para los mayores de 65 años por las descompensación de enfermedades de base. Y aunque no sea lo más frecuente, puede llegar a ser letal.

En este sentido, Urueña pidió “no naturalizar la enfermedad” y sostener las acciones de educación y prevención para disminuir la presencia y expansión del mosquito vector.

“Es importante que la población no minimice los síntomas y consulte al médico de forma oportuna. No hay que naturalizar la enfermedad. Hay un tema con la ‘percepción de riesgo’ y tomar el dengue como algo habitual. Se presenta como un cuadro febril sin síntomas respiratorios, eso lo diferencia del covid”, comentó y advirtió que el cuadro puede extenderse hasta 10 días con otras sintomatologías como ser dolor abdominal y detrás de los ojos, náuseas, vómitos y sarpullido.

La especialista recordó que los mejores métodos de prevenir el desarrollo del mosquito son el descacharrado y evitar que se junte agua durante todo el año, ya que en el invierno las larvas perduran y luego pueden ser mosquitos transmisores del virus.

“Tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica porque nos ayuda a detectar precozmente la aparición de brotes y trabajar en el entrenamiento del personal de salud para la atención adecuada: está demostrado que en aquellos lugares donde hay entrenamiento y capacitación los índices de mortalidad y hospitalización son más bajos”, finalizó Urueña.

