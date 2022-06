Demoras de hasta 20 horas para cargar gasoil y temor por posible faltante de verduras

Los inconvenientes se profundizan a nivel país y la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola advirtió que de seguir así podría haber desabastecimiento de frutas y verduras en una semana.

El problema de la escasez de gasoil se profundiza y los camiones en Corrientes esperan entre 20 y 24 horas para poder cargar. Además, la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola advirtió que en caso de seguir con los inconvenientes podría haber desabastecimiento de frutas y verduras en una semana.

Son varias las provincias donde se tomaron medidas de fuerza por la falta de respuesta del Gobierno nacional ante la difícil situación. Los sectores que comercializan productos empiezan a sentir el impacto y cada vez aumenta más la preocupación por un posible desabastecimiento. Sin embargo, algunas cámaras nacionales descartaron realizar un paro, aunque se detectaron protestas de choferes autoconvocados en algunos puntos.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (Caaf), el correntino Marcos Danuzzo, afirmó en comunicación con El Litoral que el transportista debe salir porque tiene que pagar costos fijos, entre ellos las tarjetas, las cubiertas y el combustible, entre otros.

“Llega un momento que no se puede hacer más, entonces comienza a haber problemas en los sectores y el frutihortícola es uno, como también la ganadería, el campo y el transporte”, dijo.

“Si no hay movimiento no se puede arar, fumigar, sembrar, y esto nos afecta a nosotros en un 35 % hasta el momento, pero a medida que pasen la semanas puede aumentar paulatinamente”, continuó.

Danuzzo aseguró que en algunos puntos se ven piquetes y esto se debe a que la situación es muy compleja y por la falta de respuestas a algunos transportistas se les ocurre esa forma de protesta, aunque desde el sector no hacen ningún tipo de cese de actividad.

“Nosotros no contemplamos ningún paro, el problema es que los camiones no se pueden mover porque no hay combustible, entonces lo primero que hacen es salir a decir paro total acatado, pero no es así, si no podemos hacer llegar los camiones de un lugar a otro, hablando siempre de la fruta y la verdura”, aseguró.

En ese sentido, indicó que la Caaf pidió una audiencia al Gobierno nacional pero no recibió respuestas y que hay camiones que se mueven por trayectos y en algunas localidades el precio llega hasta los $300.

“Si no hay combustible, no hay movimiento, tampoco producción, y sin esta última no hay consumo ni mercadería. Esto, si continúa, en una semana comenzaremos a tener problemas de abastecimiento, y hay que sumarle la cotización del dólar, ya que nuestros insumos están todos en esa moneda”, dijo.

Asimismo, contó que los camiones tardan entre 20 y 24 horas haciendo fila para cargar combustible. En ese sentido, el presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Corrientes (Cetacc), José Ojeda, afirmó que “tenemos que esperar más de veinte horas para conseguir, pero entiendo que tiene que ver con otras cuestiones o peticiones, como sacar el psicofísico, que es control de salud de los choferes, principalmente la visión, con la idea de robustecer la seguridad vial”.

La Cetacc se encuentra bajo los lineamientos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y decidieron no hacer paro porque “es un riesgo demasiado grande generar una medida de fuerza en la situación que está el país hoy”.

“Tenemos que cumplir con nuestro trabajo y obligaciones, tratar de que no nos falte combustible, generar una red solidaria para abastecernos y auxiliarnos con combustibles en lugares más complicados”, explicó a El Litoral.

