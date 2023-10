Debate presidencial: Massa centralizó sus ataques en Javier Milei, quien criticó los efectos de su “plan platita”

El candidato a presidente por la coalición oficialista Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, renovó este domingo sus críticas contra los “discursos fáciles y vacíos de contenido”, al realizar su presentación en el primer debate oficial con sus rivales de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

“Quiero decirles que entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. Entiendo también que la mejor forma de resolverlos es sentándonos acá a plantear soluciones, no a hacer discursos fáciles y vacíos de contenido”, lanzó.

Seguido, el también ministro de Economía propuso “la construcción de un país donde nuestros jubilados, nuestros docentes, nuestros médicos, nuestros científicos y nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestras mujeres, tengan un lugar en serio”. “Vengo a plantearles un modelo de desarrollo que nos permita salir de los problemas históricos de la Argentina para crecer definitivamente como país. Y quiero hacerlo además con federalismo. Hoy festejamos en Santiago del Estero el primer debate presidencial en el norte argentino”, completó.

Massa atacó a Milei desde el arranque

Massa aprovechó la primera exposición de su rival por la Libertad Avanza, Javier Milei, en el bloque sobre economía para salir a contrastar. “Quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei: Milei plantea la vuelta de las AFJP; Milei plantea la privatización de YPF; Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria; Milei plantea un modelo de dolarización que sólo tres países tienen en el mundo, Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto”.

Sobre eso último, el ministro de Economía El ministro de Economía agregó que ese camino distinto “obviamente” tiene que ver “con equilibrio fiscal, con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central”.

Y Milei le devolvió los ataques: “ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado cuando usted lo agarró: teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a 125 dólares. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, por lo que generan de sus inversiones. Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Han pedido dólar”.

Luego Massa redobló sus ataques contra Milei. “Poner la bandera de otro país en Las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina”.

