Daniel Arroyo echó al funcionario que autorizó la compra de alimentos con sobreprecios

Un día después de respaldar la operación y culpar a las empresas, el ministro desplazó al titular de la secretaría de Articulación de la Política Social.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, el responsable de la secretaría de Articulación de la Política Social, el área que autorizó la compra de aceite y azúcar con sobreprecios. Además, se abrió un sumario interno y no se descartan más desplazados, indicaron fuentes del área a TN.com.ar.

El lunes Arroyo explicó que había avalado la compra, pese a que superaban los precios testigo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), porque “el proveedor se plantó” y tuvo que elegir entre “alimentar a la gente o evitar el pago de sobreprecios” en medio de la emergencia.

La resolución tomada por el ministro, luego de hablar con el presidente Alberto Fernández, es el primer resultado de la investigación que se inició sobre esas compras.

También se va a revisar el circuito administrativo para las compras en el Ministerio, las cuales Fernández ordenó frenar. Por esa razón, no se descartan más cambios, detallaron fuentes oficiales.

Calvo, que fue secretario de Seguridad de Almirante Brown, sigue siendo un hombre cercano al intendente Mariano Cascallares, y actuaba como nexo entre los jefes comunales y la cartera que dirige Arroyo.

Las explicaciones del Presidente y de Arroyo

“Creo en la honestidad de Daniel Arroyo. Él dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para saber qué paso. A mí lo que más me preocupó de todo esto es lo que me dijo, que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y que tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió lo primero“, argumentó Fernández en Desde el Llano tras conocerse la irregularidad.

Arroyo había explicado antes en TN que las diferencias de precios se dieron, sobre todo, en azúcar y aceite, por la dificultad del Gobierno de conseguir proveedores que vendieran más barato.

“En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, pero decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir la cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios“, dijo el funcionario.

El Ministerio de Desarrollo Social había ejecutado compras millonarias de arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos para distribuir entre población vulnerable, según surgieron en distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La cartera había convalidado precios hasta 62% por encima de los valores máximos en góndola que dispuso la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los montos al 6 de marzo último.

Los sobreprecios

La resolución 152 convalida la adquisición de hasta 1,7 millones de kilos de fideos semolados, en paquetes de 500 gramos. Desarrollo distribuyó tres ordenes de 340.000 kilos cada una entre las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain. Y declaró desierta la compra de otros 680.000 kilos.

El Gobierno pagó, por cada paquete, entre $84 y $85,76 por kilo. En el sitio de precios máximos del Gobierno, los fideos semolados (Molto) tienen valores al público de entre 50 y 52 pesos.

La resolución 155 dispone la compra de hasta 1,7 millones de kilos de azúcar, en paquetes de 1 kilo, por un total de $51 millones. En este caso, 1,02 millones quedaron desiertos y el resto se distribuyó entre las firmas Copacabana y Alimentos Generales (340.000 kilos cada una). Los precios convalidados fueron de entre $74,97 y $75,20 por kilo. En los precios máximos, el kilo de azúcar cuesta, según la marca, entre 50 y 56 pesos. La diferencia es de hasta 34 por ciento.

La resolución 158 autoriza a comprar hasta 1,7 millones de kilos de arroz, en paquetes de un kilo. También aquí, 680.000 kilos fueron declarados desiertos y el resto se distribuyó en cuotas de 340.000 kilos, entre las firmas Copacabana, Alimentos Generales, y Teylem. Los valores convalidados fueron de entre $68 y $68,77 por kilo. En este caso, el arroz largo fino tiene precios de venta al público de entre $55,37 (Primor) y 68 (Luchetti). La diferencia de precios es de hasta 24 por ciento.

La resolución 150 autoriza a comprar hasta 1,7 millones de litros de aceite mezcla, por un total de $107,6 millones. De ese total, se distribuyeron, en partes iguales, 680.000 litros entre las firmas Sol Ganadera y Copacabana. Se convalidaron valores de entre $157,80 y $158,67 por botella de 1,5 litros. Esa botella tiene topes de $98 (Ideal) y $123 (Cocinero) en Precios Máximos. La diferencia de precio es de hasta 62 por ciento.