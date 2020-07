Cuatro meses cerrados: se van grandes marcas de los shoppings del AMBA

Más del 20% de los locales instalados en shoppings del área metropolitana (AMBA) debieron cerrar definitivamente por el impacto de la pandemia en la actividad comercial, contó el gerente General de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg. En diálogo con minutouno.com, precisó que son 1.754 comercios que funcionaban dentro de los shoppings los que no volverán a abrir y unos 8.000 trabajadores ya perdieron sus puestos de empleo.

Entre los locales que fundieron se encuentran grandes marcas de indumentaria, señaló Nirenberg, aunque evitó ahondar en el nombre de las firmas porque sería “echar un baldazo de agua caliente en un incendio”. No obstante, remarcó que el sector de patios de comida y los locales de vestimenta son los más afectados por los cierres en medio de la crisis por la pandemia.

Según el directivo, en el AMBA hay 44 shoppings de los cuales 16 están en la Ciudad y en total se emplea a 54 mil trabajadores, pero ahora el 20% de los comercios bajó sus persianas definitivamente. “La situación es crítica, porque además en el interior del país, los shoppings que abrieron funcionan al 30% o 40% de su capacidad de venta debido a que la gente retrajo sus consumos por la falta de ingresos, por miedo o porque no sale a la calle para no contagiarse”.

En este contexto, ya acordaron con el gobierno porteño un protocolo para cuando puedan atender al público, pero resta la aprobación del Ministerio de Salud nacional. En principio, la Ciudad prevé habilitar a partir del 1 de agosto a los shoppings a cielo abierto, los cuales serán los únicos que podrán recibir personas en el interior de los locales mientras que en los centros comerciales cerrados sólo se autorizará las ventas bajo la modalidad take away, adelantaron voceros del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño a este portal.

Para Nirenberg, que se los habilite sólo para el retiro de mercadería no es suficiente para morigerar la feroz crisis del sector. “Es como darle una aspirina al enfermo terminal”, graficó e insistió con que sólo las ventas al público directo podrá reparar parte del impacto de la pandemia. “Las ventas online de los locales amortiguaron muy poco”, dijo.

“Tenemos estrictos protocolos elaborados desde el primer mes de la cuarentena; por eso, sostenemos que estamos en las mejores condiciones para asumir este desafío, con distanciamiento social, la provisión de elementos de higiene y la señalización para controlar que no haya aglomeraciones”, subrayó.

Además, comentó que la experiencia en el interior del país, donde este tipo de actividad está autorizada, “ha demostrado que no está ocurriendo aglomeración de personas en los shoppings, porque la gente tiene propensión a no gastar o a quedarse en su casa si es que no tiene que salir a trabajar”.

El gerente General de la Cámara Argentina de Shopping Centers detalló además a este portal que la enorme mayoría de los locales que funcionan en los shoppings del AMBA dejaron de pagar el alquiler desde hace 4 meses y las expensas sólo las abonó un 20%. “No se ha tratado el tema del pago de la deuda todavía con los locatarios, pero vamos a intentar por todos los medios posibles salir adelante juntos, y lógicamente a aquel comerciante que siempre cumplió se lo ayudará”, aseguró Nirenberg.

EL PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE LOS SHOPPINGS EN EL AMBA

Este martes, la Cámara Argentina de Shopping Centers terminó de consensuar con las autoridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta las medidas de seguiridad que pondrán en marcha cuando les habiliten la atención al público. Consisten en:

* 1 persona cada 15 m2

*Provisión de alcohol en gel

*Incrementar la frecuencia de la limpieza

*Concurrencia en una primera etapa por terminación de DNI

*Control de la temperatura antes de ingresar al shopping

*Horario a partir de las 11 y hasta las 21

*Señalética en el piso para respetar la distancia sociales en los sectores de atención al cliente, baños, bancos y patio de comidas