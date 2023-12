Cuatrerismo en Corrientes, un fiscal rural pidió a ganaderos que mejoren la seguridad en los campos

Se trata de un funcionario judicial de Santo Tomé, una de las zonas más golpeadas por bandas de ladrones de ganado. En Alvear robaron hace dos semanas 50 vaquillonas y hasta ahora no hay detenidos por ese hecho.

El robo de ganado vacuno golpea fuerte en la costa del Río Uruguay. Un fiscal rural de Santo Tomé al respecto pidió a los ganaderos que mejoren su seguridad, algo similar había dicho el gobernador meses atrás durante la inauguración de una dependencia de la policía rural en esa comuna ubicada sobre la costa del Río Uruguay.

“Necesitamos que todos estén involucrados porque la misma gente de la Sociedad Rural de Santo Tomé reconoció que muchos productores ganaderos no llevan bien adelante los controles, no hacen la documentación correspondiente, que no tienen seguridad adecuada entre otras tantas cosas que también hace a la prevención”, dijo.

Sobre un hecho ocurrido el pasado 16 de diciembre en Alvear, un robo de 50 vaquillonas de las cuales fueron recuperadas 38, el fiscal reconoció que a pesar de los allanamientos hechos y búsqueda de los ladrones hasta ahora no se detuvo a ni un sospechoso.

“Estamos investigando todas las posibilidades, aunque tenemos la sospecha de que es así –un robro perpetrado por una banda organizada-. A raíz de esta situación se han librado ordenes de allanamientos, se han librado órdenes de detención que no se ha efectivizado todavía porque no se le ha podido encontrar a los sujetos, por lo que mientras tanto seguimos las distintas líneas de investigación con la intención de empezar a desarticular este tipo de bandas y para ello vamos a trabajar día y noche”.

