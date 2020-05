Cuarentena obligatoria: Alberto Fernández retó a la oposición con una fuerte advertencia

El Presidente cuestionó a los dirigentes macristas que piden abrir la economía y les pidió que “no mientan más”.

Alberto Fernández confirmó por medio de una conferencia de prensa que el aislamiento social se extenderá hasta el 24 de mayo. Allí, se tomó un momento para cruzar a los dirigentes de la oposición que piden abrir la economía y les pidió que “no mientan más”.

El presidente cuestionó a los sectores macristas que exigen terminar con la cuarentena que busca preservar la salud y la vida de los ciudadanos. En ese sentido, se mostró tajante y les pidió que “no mientan más” porque no le van “a torcer el brazo”.

“Hay opositores que gobiernan y que lo hacen con seriedad y hay otros opositores que no gobiernan y en Twitter sólo hacen descalabros. Convocan, realmente con gran imprudencia, al descuido de la gente”, resaltó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos. Y profundizó: “He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada”.

Además, confirmó que junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta se encuentran trabajando en el mismo sentido: “Estoy tranquilo de decirlo porque el lugar mas conflictivo que tenemos es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan igual que yo”.

“Por lo tanto, demos vuelta la página para ver cómo seguimos combatiendo a lapandemia y terminemos con esta didsucion en la que no shan metido falsament epor la cual nos quieren hacer crere que si abrimos la economia la gaente va a estar mejor”, finalizó.