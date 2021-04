Cruz de los Milagros: El municipio está cerrado y la intendenta tiene coronavirus

La localidad sufre un fuerte brote y alcanzó este martes los 139 casos activos de covid-19. Permanece en fase 3 con restricciones a la circulación.

La Municipalidad de la localidad correntina de Cruz de los Milagros permanece cerrada y su intendenta, confirmó este martes que tiene coronavirus.

La jefa comunal contó que fue diagnosticada el lunes tras el hisopado correspondiente y se mostró preocupada por la situación epidemiológica de la localidad, que tiene 139 casos activos.

Gómez contó que es asintomática.«Si ayer no me hisopaba hoy estaría como si nada, porque gracias a Dios no tengo ningún síntoma por el momento», precisó.

Además, indicó que el edificio comunal no abrió sus puertas debido a que «algunos son contactos (estrechos) y otros por estar cursando la enfermedad»,según dijoen declaraciones a la FM Sudamericana.

