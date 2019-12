Cristina tiró abajo otra fake news de Clarín: “Con la mala fe y las mentiras de siempre”

El portal del Grupo Clarín informó que “el Senado gasta $ 400.000 para que Cristina Kirchner pase Año Nuevo con su hija Florencia en Cuba” y la Cámara Alta salió a desmentirlo.

Con la mala fe y las mentiras de siemprehttps://t.co/xMUsJXoS6m — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 20, 2019

Mientras se llevaba adelante la primera sesión con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, la edición digital del diario Clarín publicó una nota en la que se pretende instalar la idea de que el viaje que realizará Cristina Fernández a Cuba es financiado con fondos públicos.

“Actuando de mala fe, el diario Clarín titula de manera tergiversada con el objetivo de engañar a los lectores y seguir difamando a la vicepresidenta”, respondió rápidamente la Cámara Alta mediante un comunicado oficial.

El viaje de la presidenta del Senado a la isla está pactado para el 28 de diciembre, donde visitará a su hija Florencia. En la edición de la nota del diario Clarín, realizada sin firma de ningún periodista, se da a entender que el dinero sale de los impuestos de todos los ciudadanos. “El Senado gasta $ 400.000 para que Cristina Kirchner pase Año Nuevo con su hija Florencia en Cuba”, es el título elegido Clarín.

Sin embargo, en el mismo cuerpo de la nota se informa que en realidad no se trata de los gastos del viaje de la ex mandataria, sino del de un custodio. La respuesta de la vicepresidenta no se hizo esperar: “El Honorable Senado de la Nación informa que la presidenta del cuerpo pagó de su bolsillo el pasaje para ir a visitar a su hija a la República de Cuba”, sentenció.