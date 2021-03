Cristina Kirchner declaró en la causa dólar futuro desde el Senado: «Sigue el lawfare»

La vicepresidenta hace su alegato en directo. Luego de esta instancia, Casación Penal tendrá que decidir si accede al pedido de la defensa de la ex mandataria, que busca desligarse de la causa.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que «el lawfare sigue en su pleno apogeo» al criticar decisiones de la Cámara Federal de Casación cuando convocó a la audiencia en la causa por el «dólar futuro», al iniciar su exposición por Zoom ante los jueces desde el Senado Nacional.

«Es preocupante que fijen una audiencia para el 1° de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación», dijo la Vicepresidenta en referencia a la primera fecha de convocatoria para la audiencia, que es seguida vía Youtube por miles de personas.

La causa despertó cuestionamientos desde el primer momento y en agosto pasado, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial establecido que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

Del encuentro participan todas las partes de manera virtual y luego el Tribunal tendrá que decidir sobre la solicitud de sobreseimiento que hizo la defensa de la presidenta del Senado, para lo cual l a Cámara Federal de Casación no tiene una fecha límite.

«Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando», dijo la ex presidenta al referisrse a Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y a Ana María Figueroa. «Sería bueno que no solo apareciera mi cara», señaló.

La ex presidenta aseguró que la causa fue «no solamente ‘lawfare’ sino también intromisión y manipulación de procesos electorales y política en general» por parte de miembros del Poder Judicial, al criticar con dureza al fallecido juez del caso Claudio Bonadio.

Entre otras cuestiones, negó haber beneficiado a “sus amigos” con estos contratos y señaló que “los que tenían esos negocios eran los amigos de Mauricio Macri y sus amigos”. En ese sentido, le apuntó directamente al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

“Habían venido a eso, a devaluar. Nada les importó. Decían que el precio de la economía se movía al precio del dólar blue. ¡Minga! El precio del dólar era $9,74 y los precios de la economía estaban con dólar a $9,74. Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones y a que hicieran lo que hicieron”.

La vicepresidenta señaló que: “No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron, hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”.

“Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo del FMI, violó todas las normas internas de la administración pública. Estamos en un momento muy grave institucionalmente. No pueden seguir comportándose como una corporación”.

En ese sentido la ex mandataria aseguró que: “No es la primera vez. Nos pasó en el megacanje, y quien estaba ahí, Sturzenegger, el ‘devaluador’ que hoy da clases en la Universidad de Columbia”.

«Los jueces no pueden comportarse como una corporación. Ustedes causan el climas en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”, manifestó.

Y continúo: “Diganme si ustedes no tienen que ver con lo que pasa en el país, lo sobreseyeron y lo vuelven a sobreseer, y el Presidente que nos volvió a endeudar, devaluando y devaluando, va a ver partidos de fútbol a Qatar, y nosotros, Kicillof, y Pesce, sentados acá. Como que no tiene que ver, que se despabilen los argentinos, el Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinas, con los femicidios que ustedes no hacen nada».

Finalmente, la vicepresidenta sostuvo que hay un sistema «podrido y perverso» con responsabilidad del Poder Judicial y aclaró que: «No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer», dijo a los jueces al terminar su exposición de casi una hora.

