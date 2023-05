Cristina Kirchner: Ganar las elecciones depende de que volvamos a enamorar a la sociedad»

«Pudimos recuperar condiciones de trabajo, las AFJP. Cuando Néstor (Kirchner) llegó al gobierno, la mayoría no tenía cobertura previsional y los jubilados cobraban 200 mangos, indicó la Vicepresidenta en una entrevista para el canal televisivo C5N.

La expresidenta también sostuvo este jueves que su situación procesal es de libertad condicional técnicamente, en referencia al fallo en su contra de 6 años de prisión por la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner usó ese término sobre su situación judicial y aclaró que no se trata de una frase que quede bien, en una entrevista con el canal C5N.

También apuntó al «partido judicial» y afirmó que «parece que se van a animar a todo», al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa.

«Basta con una cautelar para suspenderme», expresó Cristina Kirchner al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada.

Según resalto, «la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución». A la vez, consideró que el máximo tribunal «es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático», enfatizó.

«Hacer política por televisión»

La expresidenta también criticó a quienes hacen «política por televisión y en tribunales», y advirtió que se les complican «cuando llegan al gobierno».

«Hacer política en un set de televisión y en Tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno», aseguró la titular del Senado en declaraciones al canal C5N, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política «de la casta» que da menos notas.

Al ser consultados sobre si solo era por la cuestión judicial que no se presentaba como candidata, la ex presidenta señaló: «Estoy en libertad condicional técnicamente y no es una frase que quede bien, es la realidad».

Pero aclaró, sobre las cuestiones políticas: «Claro que hay dificultades, la principal dificultad es el FMI, las consecuencias del acuerdo».

Sergio Massa «agarró una papa caliente»

Consultada por la crisis económica, la vicepresidenta sostuvo que “Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares. Solamente entre FMI, acreedores privados que fue la deuda que se reestructuró, de las provincias, deuda privada. Yo lo que creo es que es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria. En qué hacemos con la economía bimonetaria”.

