Cristina K ante la pobreza: “Hoy ya estamos peor que en el año 2004″

La ex vicepresidente de la Nacion Cristina Kirchner reaccionó al dato de pobreza dado a conocer por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que registró un nivel récord de pobreza del 57,4%. “Hoy ya estamos peor que en el año 2004″. Según este dato, hay 27 millones de personas pobres en toda la Argentina, de las cuales 7 millones viven en situación de indigencia. “Están jugando con la mesa de los argentinos”, consideró la expresidenta. A su vez, replicó la crítica del presidente Javier Milei, que asoció este nivel de pobreza al modelo de la “casta política” y responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento con el FMI. “Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”, sostuvo Cristina Kirchner, que republicó parte del documento que difundió la semana pasada. Y agregó: “Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”. Los datos relevados en el informe de la UCA, que se dio a conocer el sábado, dieron cuenta del aumento que hubo en el índice de pobreza, debido a que la tasa ascendió del 49,5%, correspondiente al mes de diciembre de 2023, al 57,4%, medido en enero de este año. En paralelo, la población indigente pasó de representar el 14,2% en diciembre a cerrar en 15% en tan solo un mes. Frente a esto, Milei reaccionó también a través de las redes: “La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres”, sostuvo. A su vez, defendió su objetivo de cambiar el panorama social, económico y político actual:

