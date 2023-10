Crisis del combustible: en Corrientes suspendieron la venta a ciudadanos extranjeros

Ocurre en Santo Tomé, las cinco estaciones de servicios que hay en esa ciudad correntina fronteriza con San Borja (Brasil) decidieron el pasado viernes 27/10 suspender la venta de combustibles a ciudadanos extranjeros, en el marco de la situación de desabastecimiento que sucede prácticamente en todo el país. La decisión fue adoptada de manera conjunta entre los propietarios de las expendedoras, luego de analizar el contexto crítico que se plantea. Habitantes de la ciudad brasileña de San Borja, son clientes seguros que a diario cruzan el puente internacional para poder “abastecer” como suelen decir ellos.

Fuentes ligadas al sector, admitieron que recién el martes de la semana entrante podrían estar llegando más camiones desde las plantas distribuidoras, pero que las medidas restrictivas seguirían aplicándose.

El viernes 27/10, en horas del mediodía una o dos estaciones de servicio aún tenían combustibles, pero vendían de manera racionada, establecieron cupos y se tomó la decisión de suspender la venta a vehículos extranjeros, dando prioridad de esa manera a los argentinos al momento de vender. Uno de los síntomas del desabastecimiento, es que, por ejemplo, la estación de servicio Shell que está en pleno centro de la ciudad, hacía unos diez días que no tenía combustible; la estación YPF durante dos días llegó a tener las mangueras cruzadas y recién este viernes ambas expendedoras empezaron nuevamente a vender. La estación céntrica de marca “Puma”, es la que en cierta manera exhibía cierta regularidad en la venta, pero lo hacía con la modalidad de cupos. En tanto que la misma situación se planteaba en las dos expendedoras marca AXION Energy que están sobre Ruta Nacional 14. Hasta el atardecer, vendía solo cinco mil pesos por automóvil.

Tensión

La decisión adoptada hizo que los brasileños pusieran se quejaran e insultaran a los empleados (playeros) de los surtidores y manifestaran a viva voz su disconformidad por la medida de priorizar la venta únicamente a ciudadanos argentinos. En la estación de servicio “Puma”, se vivieron momentos de extrema tensión y hasta casi hubo actos de violencia física contra el encargado de la misma de parte de automovilistas brasileños, quienes le propinaron todo tipo de improperios y amenazas. Para calmar los ánimos y evitar que la situación no pase a mayores, se tuvo que recurrir al accionar policial. Sumamente exaltados, varios ciudadanos brasileños expresaban que “esto no es el Mercosur” del que muchos hablan y que incluso estaban dispuestos a hacer las denuncias correspondientes ante los organismos que correspondan. No obstante, vale aclarar que este tipo de situaciones de intolerancia comenzó a producirse muy de seguido, especialmente a partir de la racionalización en la venta o bien cuando se comunicaba que a “extranjeros no se les vendía”.

Avivadas

A todo esto, se pudo establecer que quienes están exceptuados de la medida, son aquellos ciudadanos brasileños residentes que cursan sus estudios universitarios en la Facultad Barceló y que viven en Santo Tomé. Otros de los pormenores de la situación planteada, es que “hecha la ley, hecha la trampa” como comúnmente se dice y es así que se pudo detectar que ciudadanos argentinos a pedido de los brasileños empezaron a comprar nafta en bidones de plástico de cinco litros, con todo el peligro que ello conlleva. Los propietarios de las estaciones de servicios también analizaban suspender la venta en la modalidad antes mencionada. Otra de las “avivadas” a las que se recurrieron, es que ciudadanos argentinos manejando vehículos brasileños, llegaron hasta los surtidores y lograron cargar, hasta que se detectó este tipo de maniobras.

En todo este contexto, hubo quienes especulaban con que al no haber combustible; muchos brasileños podrían optar por no cruzar a Santo Tomé y eso traería aparejado un perjuicio económico a aquellos comercios tales como supermercados, carnicerías, locales gastronómicos y otros rubros. En cambio, hubo quienes disintieron con esa posibilidad y señalaron que haya o no combustibles, en gran parte el atractivo principal sigue siendo el casino que hay en esta ciudad.

