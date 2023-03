Crimen de Naithan: denunciarán a la abuela por abandono de persona y encubrimiento

El representante legal de la querella en la causa que investiga la muerte de Naithan Miño, Sebastián Pardo anunció que denunciará a la abuela por “por abandono de persona y encubrimiento”. Lo decidió así luego del testimonio de la tía del niño de 12 años, quien convivía con él.

“En vez de dar noticia a las autoridades competentes, calla», dijo, refiriéndose a que la mujer no dio aviso de la desaparición de su nieto, cuyo cadáver fue hallado el 14 de febrero pasado, semienterrado en un descampado en proximidades de los barrios “Las Flores” y “La Torcaza” de la ciudad de Paso de los Libres. «Está encubriendo el delito y creemos que es difícil que pueda eludir esa figura que es grave”, aseguró. Para él, la mujer “es responsable por el vínculo”.

La decisión del equipo de trabajo de Pardo se funda las declaraciones realizadas la semana pasada en Cámara Gesell por Giliana Natali Niveyro, de 12 años de edad y tía de Naithan, quien convivía con él, con Brenda Miño -madre del niño asesinado-, con el bebé que es hermano del nene y con la abuela del mismo.

Según relató el abogado, la menor “respondió todas las preguntas y me llamó la atención que, si bien es una niña de 12 años, demuestra una inteligencia superior a esa edad. Entendía perfectamente y respondía con mucha claridad”.

“En ese sentido se avanzó mucho, aportó elementos muy importantes para la causa. Creo que hubo respuestas evidentemente influenciadas por terceros, pero en otras creo que dijo la verdad”, aseveró Pardo.

DESAPEGO Y ABANDONO

Aseguró que el testimonio de Giliana dejó en evidencia que “la situación en la cual se encontraba Naithan era de abandono total. Imagínense que era solamente alimentado con leche y agua, y no tomaba los medicamentos”.

“Dicen que no toleraba sólidos, y por eso le daban agua y leche; y eso derivó en un cuadro gravísimo de desnutrición. El niño debía tomar una sopa que tiene muchos nutrientes, pero no se le daba porque la madre no compraba y tampoco se movía para conseguirla”, manifestó el abogado querellante.

Consultado al respecto, puntualizó que “preguntamos cosas cotidianas de la casa”, y en función de eso quedó en evidencia que “básicamente era la mamá quien se ocupaba del nene y que la abuela no, consta en el acta que no le daba pelota”, de acuerdo a la declaración de la tía de 12 años.

Para Pardo, se demostró el “desapego” de la abuela con relación a su nieto Naithan, quien habría muerto a días de cumplir 4 años. Era un pequeño que “no podía caminar. Nació con esa incapacidad motriz. Pero era llevado de los bracitos por gente mayor”, dijo.

Conforme dijo el abogado querellante, “hay que dividir dos cuestiones: la protección física y psíquica del menor, de lo cual son absolutamente responsables la mamá y la abuela”.

SITUACIÓN DE LA MADRE

En cuanto al homicidio de Naithan, Brenda Miño le dijo a su hermana Giliana, en una de las visitas a la Alcaidía de la Unidad Regional IV de la Policía de Corrientes, donde se halla detenida, que no fue como había expresado en su primera declaración testimonial ante el fiscal Facundo Sotelo. En su nueva versión, asegura que “le gustaría volver el tiempo atrás, haber avisado a la Policía o a sus familiares; porque Naithan falleció en sus brazos tras dar un último suspiro, y ella se levantó y caminó hacia el descampado cerca de ‘Las Flores’ y lo dejó tapado por ramas”.

Estos nuevos dichos de Brenda no modifican el trámite del expediente, pues la joven “no amplió su declaración testimonial”.

No obstante, Pardo los calificó de «un disparate insostenible». «Hay una prueba que es contundente: él muere por golpes en la cabeza. No hay forma de que pueda sustentarse ese relato. Los golpes fueron en vida, según la autopsia. Y fueron los que le ocasionaron la muerte”, enfatizó el profesional de las leyes.

Y subrayó que la situación procesal de Brenda “no cambia, es la misma, seguirá siendo imputada por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por alevosía. Porque esta nueva versión no es oficial y el valor probatorio de la autopsia es absolutamente irrefutable”, afirmó.

En su última referencia a Brenda Miño, la mamá de Naithan, aclaró que «no está loca».

«Lo que creo sí es que estamos frente a una psicópata o eventualmente una sociópata. Creo que eso si puede concurrir, pero la hace absolutamente imputable, no obstaculiza que comprenda la criminalidad de sus actos. Ella no tiene ningún tipo de trastorno mental, es capaz y tiene que hacerse responsable», remarcó.

