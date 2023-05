Crimen de la periodista curuzucuateña: Medios nacionales se hacen eco y preocupa dentro de la provincia

Distintos medios nacionales de la talla de Clarín, La Nación, Crónica se hicieron eco del femicidio de la periodista de Curuzú Cuatiá Griselda Blanco, quien venía siendo amenazada, según lo había denunciado ella misma en sus alocuciones radiales.

Este domingo también alzaron su voz en las redes sociales sus hijos quienes pidieron que se investiguen las causas del deceso de su progenitora.

Lautaro Cesani (25), uno de los hijos de Blanco, dijo a Télam que el cuerpo fue encontrado por uno de los hermanos de la mujer, quien ya prestó declaración ante la fiscal al igual que la madre de la víctima.

«No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto. Con Jara, como en cualquier pareja, se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo. En mi opinión, no creo que Jara haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados», destacó el joven, quien es hijo de Blanco con otra ex pareja.

Asesinaron a la Periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá

