Crimen de Griselda Blanco: Para los hijos hay un autor material y otro intelectual

La Fiscal desestimó que haya algún instigador y lo catalogó como homicidio. Propuso un juicio abreviado, que fue denegado.

«Tanto yo como mi hermano, que somos las víctimas, y Andrea, nuestra abogada querellante, creemos que hay autor material y hay autor intelectual, o sea que ahora está este acusado (Darío Holzweissig), hay mucho material probatorio que lo incrimina. Ahora, no nos quedemos sólo con eso, hay un montón de líneas de investigación más, y entre esas líneas de investigación no se olviden que está la policía local», manifestó con contundencia, Fabián Cesani, hijo de la periodista asesinada, Griselda Blanco.

Fabián Cesani, uno de los hijos de Griselda Blanco, la periodista asesinada el 20 de mayo pasado en su domicilio de la localidad de Curuzú Cuatiá, brindó una extensa entrevista para un medio local y reclamó por las irregularidades en torno a la investigación del homicidio por parte de la Justicia provincial.

Sobre su presencia días atrás en el Congreso Nacional, Fabian comentó: «Estuvimos en el Congreso de la Nación en una conferencia con Periodistas Argentinas; el Colectivo de Víctimas de Femicidio; más otros colectivos y organismos que apoyan el tema de la causa de mi madre, visibilizando irregularidades de la causa, comunicando a la gente esto, sacando a la luz por qué ya no se habla, cada uno sacará sus conclusiones del porqué no se habla, el porqué los primeros días sí, hasta el primer mes, las primeras dos o tres semanas, y después ya no se habla más. Ni los medios locales de Curuzú, nadie como que se atreve a hablar, hay como un miedo, como algo dando vueltas en la ciudad, ¿qué será?, no lo sé. Nosotros con nuestra abogada, Andrea Tribbia, salimos a visibilizar todo esto, así no queda impune, y bueno, la gente se sigue enterando de todo lo que pasa».

«A mí y a mi hermano nos da mucha bronca; mucha impotencia, no tenemos certeza de eso, pero, o sea no lo podemos decir, mejor dicho todo da indicios de que fue así. En vez de solucionar, de ser más prácticos, más fácil porque están las herramientas, está todo dado en la causa, tienen el material para investigar, tienen todo, y en vez de ser más fácil hay trabas, toda esa parte es donde te hace cuestionar, donde te hace preguntarte el porqué de esta manera, qué pasa, por qué de un día para otro la fiscal (María José Barrero Sahagún) cambia de postura, cambia de actitud para con nosotros. Desde que se imputó a este tipo (Darío Holzweissig) la actitud de la fiscal con nosotros cambió, no nos recibe».

Griselda Blanco, fue hallada muerta el sábado 20 de mayo a la noche en su casa con signos de estrangulamiento, golpes en el rostro y manchas de sangre. Era una periodista radial de 45 años. Vivía en Curuzú Cuatiá, Corrientes, y tenía dos hijos. En las últimas semanas investigaba una supuesta mala praxis que derivó en la muerte de una mujer en un hospital de la zona. También había hecho denuncias contra la Policía local. Por eso mismo, y para separar a esa fuerza del desarrollo de la causa por el crimen de la periodista, la fiscal María José Barrero Sahagún, de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), solicitó que la muerte de Blanco sea investigada por la Policía Federal Argentina (PFA).

De hecho, una brigada de la División Homicidios de la PFA viajó especialmente.

Fuente: Diario Norte de Corrientes

Foto: El hijo de Griselda Blanco, en conferencia en Cámara de Diputados de la Nación.

