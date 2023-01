Two Omicron subvariants, BA.4 and BA.5, are even more contagious than their predecessors and have pushed new daily cases above 125,000 and hospitalizations to 6,300. Those are the highest levels since February, though deaths have remained low at about 360 per day, thanks to widespread immunity and improved treatments against the virus.

Covid: Todo lo que tenes que saber sobre la subvariante conocida como Kraken Es la responsable del 70% de los contagios en EEUU. La OMS alertó que ya se encuentra presente en más de 25 países. La subvariante XBB.1.5 de Ómicron, que se propaga rápidamente en los Estados Unidos y Europa, es la cepa más transmisible hasta la fecha, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Estamos realmente preocupados por el panorama epidemiológico actual de la COVID-19, con una transmisión intensa en varias partes del mundo y una subvariante recombinante que se propaga rápidamente», sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. XBB.1.5, también conocida como «Kraken», se detectó por primera vez en los Estados Unidos en octubre, donde superó rápidamente a las otras cepas circulantes. La subvariante evolucionó de XBB, un recombinante o fusión de dos variantes de Ómicron, que se difundió ampliamente en Singapur e India el otoño pasado. XBB.1.5, también conocida como «Kraken», se detectó por primera vez en los Estados Unidos en octubre Desde entonces, se ha identificado XBB.1.5 en más de 25 países, incluidos Canadá, Francia, Alemania, los Países Bajos, España, Irlanda, Australia, Singapur e India. Y lo que preocupa a los expertos es que el rápido aumento de XBB.1.5 pueda deberse a nuevas mutaciones en el virus que lo ayuden a infectar mejor a las personas y eludir la protección de la vacunación y las infecciones previas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la nueva subvariante parece tener una «ventaja de crecimiento» marcada, lo que la hace más transmisible que otras cepas circulantes de SARS-CoV-2. Si bien XBB tenía una mutación que lo ayudó a evadir la inmunidad pero obstaculizó su capacidad para infectar células, XBB.1.5 evolucionó aún más para unirse más estrechamente a las células mientras continúa esquivando las defensas inmunitarias del cuerpo, lo que le permite propagarse más fácilmente. Ómicron XBB.1.5 es la responsable del 70% de los contagios en EEUU Los científicos estadounidenses estiman que cada persona infectada con XBB.1.5 lo transmitirá a otras 1,6 personas, una tasa reproductiva efectiva que es aproximadamente un 40% más alta que la siguiente variante más contagiosa. En los Estados Unidos se ha visto un aumento reciente en las hospitalizaciones debido a COVID-19, pero las autoridades sanitarias señalaron que esto se debe a que más personas están infectadas en lugar de una cepa más virulenta. Hasta ahora, XBB y sus sublinajes no parecen causar una enfermedad más grave que otras variantes de Ómicron. Pero como una cepa evasiva más transmisible e inmune, XBB.1.5 aún podría generar aumentos en las hospitalizaciones y muertes a medida que más personas en general se infectan y se reinfectan. La vacuna y sus refuerzos aún brindan protección contra enfermedades graves y la muerte Con respecto a las vacunas, las primeras investigaciones, sugieren que XBB y sus sublinajes son más inmunes a la evasión que otras variantes, lo que socava la protección proporcionada por las vacunas, las infecciones pasadas y los tratamientos con anticuerpos. En un pequeño estudio de 35 personas publicado en el New England Journal of Medicine, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes más nuevas de Ómicron, incluido XBB, fueron de 12 a 26 veces más bajos que los de la cepa original de SARS-CoV-2 en personas que habían recibido un refuerzo bivalente. Sin embargo, el refuerzo bivalente todavía parecía ofrecer algún beneficio, ya que la actividad neutralizante era aún menor en las personas que no habían recibido la vacuna actualizada, es decir que la vacuna y sus refuerzos aún brindan protección contra enfermedades graves y la muerte. Los especialistas insisten en un uso más amplio de pruebas rápidas y máscaras, así como una mejor ventilación y filtración de aire en espacios públicos cerrados, podrían ayudar a reducir el riesgo de transmisión.