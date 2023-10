Coti Romero sorprendió al blanquear su romance con un futbolista

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, sorprendió en el Bailando 2023 (América, a las 21.45) al blanquear que, en los últimos días, comenzó una relación con un conocido jugador de fútbol. «¿Estás con un tal Gero Laiker?», le preguntó Ángel de Brito a la correntina en alusión a un influencer. «No, él ya fue mi pasado», contestó ella rápidamente.

La correntina reveló que comenzó una inesperada relación. «Dije que nunca con jugadores, pero nunca hay que decir nunca», bromeó.

Entonces, rápido de reflejos, el jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli le repreguntó: «¿Y con quién estás ahora?».

«Ojalá lo pueda después contar. Estoy empezando algo», contestó Coti, de manera escueta e intentando no hablar más sobre el tema. Pero el periodista insistó: «¿El jugador? ¿Es jugador de River?».

La ex GH, que al parecer no estaba dispuesta a blanquear ningún romance, sólo atinó a reírse y dijo que no, que no se trataba de una estrella del millonario.

Sin embargo, ante la consulta de Tinelli, quien le preguntó si efectivamente estaba saliendo con un futbolista, ella se sinceró: «Puede ser, puede ser».

«Pero hay mucha gente que me atrae y ahora hace un momentito me empezó a seguir alguien que me atrae mucho y voy a darme la oportunidad…», aseveró después, dando a entender que en realidad la relación con el jugador no era aún algo serio y tenía ciertas libertades.

«¿De qué club es se puede saber?», indagó el conductor del Bailando 2023. «No, porque ya van a empezar a especular. Me gusta, puede ser. Yo dije que nunca los jugadores pero nunca hay que decir nunca», concluyó la correntina.

