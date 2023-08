Coti Romero confesó que se encuentra bajo tratamiento por problemas de salud mental

La ex participante de Gran Hermano, sorprendió en las últimas horas a todos los televidentes de Polémica en el bar al confesar que se encuentra bajo un tratamiento por los problemas de salud mental que padece desde su salida del famoso reality.

«Hay algo que nadie sabía, que no quería contar porque es muy delicado», comenzó diciendo la ex novia de Alexis el Conejo Quiroga en la mesa del ciclo conducido por Marcela Tinayre.

Y antes de confesar que se autoflagelaba y que está bajo tratamiento, ahondó: «Era como un conjunto de un montón de cosas, igual era algo que nadie sabía, que no lo quería contar en realidad, pero lo voy a contar hoy porque es algo delicado y tampoco quiero que se preocupen mis padres, que sé que lo pueden estar viendo. Pero yo llegué a pasar por un momento re difícil».

Entonces, Coti señaló sus muñecas ante las cámaras. A lo que Chiche Gelblung le preguntó si se cortaba. «Sí, me cortaba. Nunca lo conté, pero sí», respondió ella, quien negó haber tenido anorexia y reconoció que todo esto sucedió «hace no mucho».

«Hay algo que no entiendo. ¿Esto es post la salida de la casa lo que te pasó?», indagó Marcelo Polino. «Sí, fue re difícil, porque a veces sentía alivio con eso y obviamente que es una enfermedad que no está buena», le respondió la correntina.

Sobre su presente, la exnovia del Cone dijo que nunca habló de su enfermedad con sus padres simplemente porque no quería preocuparlos. Y añadió: «Lo cuento ahora porque estoy mejor. Ellos sabían que estaba mal, pero no que me cortaba».

Coti también dijo que «hace bastante ya» que no se autoflagela y ante la pregunta de la conductora sobre los motivos que habrían desencadenado esta situación, la futura participante del Bailando dijo: «Es un conjunto de cosas».

«Saber que hay gente que opina sin saber, que se mete en tu vida… obviamente que uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después», explicó la joven de 21 años, quien aseguró que se encuentra «completamente sola» en Buenos Aires.

«Yo era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe estar acá, sola con mi gatita…», continuó expresando con cara de tristeza y la voz quebrada por la angustia.

Además, Constanza contó: «Tengo amigos pero la amistad es una palabra muy grande y a veces no sé en quién confiar porque confié en gente que al final terminaba hablando a mis espaldas o contando cosas mías. Las amistades que realmente considero están en mi pueblo».

«Es muy fuerte lo que mostraste, tus heridas. ¿Querías quitarte la vida?», le preguntó Polino. «En algún momento llegué a pensar en matarme», afirmó la ex GH mientras Walter Alfa Santiago, panelista de Polémica en el bar y exparticipante del reality de Telefe la tomaba de la mano.

«Obviamente que no está bueno estoy que estoy contando, esto no se hace… No es la solución… una persona muy importante que me contuvo me dijo que no era la solución, pero en ese momento que uno está así, las cosas más pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta DE que la vida es hermosa…», analizó a punto de quebrarse.

Finalmente, la influencer habló de su participación en el Bailando y explicó cómo eso puede repercutir en su salud. «Todo el mundo me dice ‘mirá que se viene algo complicado…'», comenzó diciendo y luego de ser interrumpida continuó: «El baile me está ayudando mucho, como que me sana».

