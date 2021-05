Costanera correntina: Con la bajante afloraron los restos hundidos de un lujoso barco de la Gobernación

Los restos hundidos de la «Taragüí», fueron identificadas por el doctor Esteban Horacio «Toto» Ibañez, y confirmadas por el vecino correntino Luciano Acosta. Fue hundido ex profeso por razones económicas, pero resurgieron en medio de la bajante. Apareció en la costanera correntina y el diario Norte de Corrientes te lo cuenta. Espera por alguien que lo rescate del olvido.

«El yate o crucero de lujo de la Gobernación de Corrientes «La Taragüí» era un velero a motor construido en los astilleros Baader especialmente para uso del primer mandatario correntino, en sus viajes a distintos puntos del país y de la región a través de los ríos, cuando no se contaba aún con caminos en condiciones, rutas asfaltadas, y viajar en avión era costoso Llevaba al gobernador y su comitiva a Asunción, Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Rosario etc,» relató el conocido cirujano y actual concejal a Norte de Corrientes, Esteban «Toto» Ibáñez.

«Por ello desde el Gobierno de Corrientes se encargó este barco de la línea Támesis, para acondicionarlo especialemente para ese propósito. Con camarotes privados para el gobernador, el capitán y huéspedes oficiales, además de la tripulación, cocina, comedor, cubierta acondicionada para reuniones, y todo el casillaje acorde a la función oficial. Potenciado con motores Diesel, cuando el viento Norte soplaba en la región, impulsaba las velas del barco y alcanzaba su velocidad máxima rumbo a Buenos Aires, en viajes que debieron ser maravillosos», contó con nostalgia Ibáñez.

Así lucía «La TaragüÍ»

«Con su casco de madera blanco, sus dos mástiles de velas, un largo de 16-18 metros y unos 5 metros de ancho, su amarradero estaba en la Punta Mitre, donde hoy está la marina del Club de Regatas Corrientes», recordó a Norte de Corrientes.

«De gran belleza, su interior estaba adornado de maderas de cedro lustrado, rematadas en bronces relucientes, y era una figura reconocible en el río por su porte señorial y a la vez, denotativo de a quién trasladaba», contó.

Algunos memoriosos citan que Jorge Luis Borges estuvo navegando como invitado de honor a bordo. Cada personaje ilustre que visitaba Corrientes era invitado a pasear por las costas de Corrientes.

«Hacia el final de los 60 y comienzos de los 70 debido a su alto costo de mantenimiento, fue lentamente desguazado en su interior. Le sacaron todo lo que tenía de valor, y no se sabeel destino que tuvieron esos elementos. Luego, simplemente, le abrieron las válvulas y los hundieron en la bahía de la Punta Tacuara, entre Chaco y Pago Largo, frente al edificio de Vialidad Nacional, donde como resistiendo al paso del tiempo,afloraron sus cuadernas, su casco derruido de tantos años bajo el agua, y las válvulas de bronce del final. Su desaparición es contemporánea a la del Trencito Económico», se lamentó el concejal del Partido Nuevo. «Lo hubiesen conservado, no hundido, pero como muchas cosas, una mala costumbre de los correntinos es destruir sus propias cosas valiosas, en vez de aprovecharlas».

Algunos dicen que en una noche de tormenta se fue a pique, fue una versión que circuló para esconder el estropicio oficial.

El siguiente es un relato de Luciano Acosta que describe:

“EL TARAGÜÍ”

El yate de la gobernación

-Ingeniero, me dijo Agüicho, un viejo mallonero de la costa: el río cuando crece desnuda la miseria.

Y cuando baja demasiado, desnuda la brutalidad de los antiguos.

-Qué querés decir con eso, pregunté.

Medio compungido pero también embroncado, me condujo hasta la playa, bajando por una rampa de maderas, ahí bien frente a Vialidad Nacional.

Llegados al borde del río pude ver los restos de un barco de madera.

-Debe ser el Taragui no?

Agüicho, asintió con la cabeza.

-Sabe, lo hundieron, yo vi.

-Le abrieron las exclusas y se fue a pique

-No por vandalismo; fue por orden de arriba

-Era muy caro mantenerlo, dijeron los que vinieron.

Agüicho continuó

-Yo creo que al morirse el capitán y primer marinero no hubo nadie que lo quiera y el mismo barco, empezó a quejarse

-Crujiendo sus maderas y asustando a los chacapí que nada sabían de embarcaciones.

El Taragüi, un yate (nosotros lo llamábamos así,no yot) dibujo Badeer, perteneciente al gobierno de la provincia.

Y ahí estaba.

Tal un símil esqueleto conformado por sus cuadernas, quilla y restos del forro. Recostado y hasta diría doloroso por su triste destino.

Esta embarcación de unos 16 metros de eslora, cubierta de teca, de proa a popa, solo interrumpida por la timonera, lucía esplendorosa con su borda de 1,80 metros.

Y con solo mirarla, podía uno imaginar, a los personajes a bordo, de impecables vestimentas paseando por el Paraná.

Yo lo llegué a ver muy de niño cuando en la punta Tacuara, todavía se hacían bailantas, década del 1950. No encontré fotos ni antecedentes.

Y lo que puedo relatar es solo recuerdos de mi imaginación que surgían al contemplarlo.

Su fondeadero era ahí donde ahora se encuentran los restos.

La ubicación es a unos cincuenta metros de la baranda del paseo y con la proa dirigida río arriba.

Me senté de cuclillas y contemplando

escribí en mi memoria:

codastre, quilla, roda y cuadernas de lapacho

Baos y trancanillo de igual madera. Engarzadas con robustos bulones remachados.

Y forros de cedro, fijados con roblones de cobre.

Todo esta ahí porque son indestructibles.

Pensados para que el barco viva in eterno

Sin embargo por obra de un estúpido, Yace…inerme perimido, solo, para testificar qué hermoso barco ha sido.

-Uste e loco ingeniero, preguntó Agüicho,

cuando me escuchó hablar solo.

Es posible respondí….

pero ya era tarde e invitándolo, caminamos por la arena para no seguir el velorio.

Luciano Acosta

*Esta mañana, mi amigo Toto Ibáñez, hombre de río, me avisó que apareció el TARAGÜI.

Por eso esta nota.

