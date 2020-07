Corrientes ya tiene una posible fecha para el regreso a las aulas en escuelas rurales

La Ministra de Educación, Susana Benítez, se refirió al respecto y deslizó que el mes de agosto posiblemente los alumnos retornen a las clases presenciales en las escuelas rurales.

La Ministra de Educación Susana Benítez participó esta mañana de una charla zoom con su par nacional Nicolás Trotta y los ministros de Educación de las provincias seleccionadas para el posible regreso a clases presenciales (9 en total).

La de esta mañana fue una reunión de trabajo entre el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta y su equipo técnico, con los ministros de Educación de las provincias que analizan la vuelta a clases y sus equipos.

“Somos nueve las provincias que estamos realizando reuniones técnicas. Ayer por ejemplo en Corrientes tuvimos una con los directores de cada Nivel y la presidenta del Consejo General de Educación. Hoy el encuentro fue a nivel nacional a efecto de visualizar todos los aspectos técnicos que hay que prever para el posible regreso”, contó la ministra Susana Benítez.

Explicó además que eso tiene que ver con las escuelas que cada provincia seleccione para la vuelta a las aulas, “ustedes saben que esta situación de pandemia es sumamente compleja y variable, por eso podríamos hoy seleccionar una escuela o una localidad y mañana no poder ejecutar el plan, por eso es que hoy no tenemos determinado con rigor cuales serán las escuelas. Lo que sí se prevé es el posible regreso en escuelas rurales tanto a nivel primario como secundario”.

Con respecto a las expectativas para este segundo semestre, Benítez marcó: “Esperamos que los docentes, los alumnos y las familias sigan trabajando con la mayor fuerza posible como lo vinimos haciendo durante la primera etapa del año, y que nuestros chicos sigan aprendiendo en casa hasta que la circunstancia permita que volvamos a clases en forma presencial. Tenemos que tener claro que mientras dure la situación de pandemia, el gobernador Gustavo Valdés dio prioridad al cuidado de la salud de los correntinos y fundamentalmente de nuestra población escolar”.

Aclaró además que el regreso a las aulas será escalonado y dual, eso significa que los alumnos van a tener la doble forma de aprender, es decir en la escuela pero también en casa.

“La fecha del posible regreso es muy variable y todo va a depender de la situación epidemiológica. Estamos por retomar el trabajo con el Ministerio de Salud para poder tener un protocolo jurisdiccional como un traje a medida y después a cada una de las escuelas tendrá que tener una guía de trabajo”, dijo y seguidamente agregó: “Hoy no se puede hablar de fechas concretas, solo podemos decir que si la situación lo permite volverían las clases presenciales en la ruralidad en agosto y si la situación no lo permite podría ser septiembre o más adelante. Lo importante es que corrientes no perdió días de clases, los docentes siguen enseñando y los alumnos siguen aprendiendo.

Vale señalar que por Corrientes también participaron de la reunión zoom el director de Sistemas Carlos Encina, la asesora Técnica Pedagógica Mónica Alegre y la directora de Planeamiento Julia Olivera Pérez.