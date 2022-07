Corrientes: Valdés alista un nuevo plus para agosto venidero que sumará al ya existente

Es un esquema que está avanzado en los ensayos que se hacen en el ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia. Será un nuevo refuerzo a los alicaídos salarios estatales tras los anuncios del pasado martes que no aplacaron el malhumor social en la provincia.

Es el mismo esquema que ya existía y luego se convirtió en el ahora conocido “plus unificado”, así, la masa de empleados públicos sumados los jubilados y pensionados de la provincia, de las cuatro semanas del mes, cobrarán tres semanas seguidas.

Una forma de generar sensación de dinero circulante en la plaza provincial en medio de la inflación.

La versión tomó fuerza ayer –jueves 14 de julio- desde los corrillos del ministerio de Hacienda mientras, frente a la sede de la cartera, se concentraban diferentes gremios estatales a los que se sumaron policías provinciales y agentes del servicio penitenciario. Incluso, retirados de esas fuerzas provinciales.

La idea es sumar, en forma separada, otro plus al que ya existente: Plus Remunerativo (Adicional Remunerativo Mensual) $20.650 que se paga todos los meses. Ese plus que ya existe se abona de manera separada al salario estatal.

De prosperar esta idea se retornaría a un viejo esquema que pagaría tres veces al mes: salario, plus unificado y un segundo plus que haría las veces de refuerzo. Falta definir el monto de esta nueva inyección a los haberes estatales que es en “negro”, es decir, no dispara el salario básico de los trabajadores que es uno de los principales reclamos de los gremios locales.

