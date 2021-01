Corrientes: Una médica envía un emotivo mensaje a los adolescentes

Una doctora, cuñada del doctor Ayala, fallecido por COVID-19 en Corrientes la semana pasada, mandó un emotivo mensaje a los adolescentes.

En un emotivo mensaje publicado a través de su red social «facebook» la doctora Gladys Itatí Abreo mandó un emotivo mensaje a los adolescentes en esta situación de pandemia y expresó lo siguiente;

«Por favor cuiden a sus padres, a sus abuelos».

¿Saben como lo pueden hacer? preguntó.-

«Utilizando el distanciamiento social, lavado de manos, uso de alcohol en gel y el barbijo».

No, nos descontrolemos hay muchos jóvenes que son parte del personal de la salud y están internados en situación de riesgo.

«Tienen un mundo por delante, mucha diversión, pero si no nos controlamos el sufrimiento esta en la puerta de cada uno de ustedes».

Pareciera que esta controlado pero no es así, está fuera de control, protejamos a nuestros seres queridos, hace 8 días perdi a un ser muy querido y mi familia esta destrozada.

«Con esto quiero prevenir, lo que esta sucediendo es la peor medicina que hemos tenido en años, no me canso de decir que una vez que nos internamos, se internan, no se puede ver a nuestros seres queridos y cuando fallecen tampoco podemos despedirnos¨.

«Porfavor escuchen y a los adolescentes les pido de se reúnan en grupos pequeños, a mi a su misma edad también me gustaba reunirme con mis conocidos y amigos».

«Pero porfavor seamos responsables, por nuestros mayores».

