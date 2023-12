Corrientes tiene casi 100 casos de Dengue y hay alerta por posible brote

De acuerdo a los datos oficiales, la provincia cuenta con 90 positivos de la enfermedad. La movilidad que provocó la fiesta de Navidad pone a las autoridades nacionales y locales con la guardia alta y recomiendan a la población a retomar las medidas preventivas.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en comunicación con época informó en la actualidad hay aproximadamente 90 casos positivos de dengue en la provincia de Corrientes.

Al igual a lo que sucede en distintos distritos del país, los casos se incrementaron en los últimos días y podrían acrecentar debido a la movilidad que generó la fiesta de Navidad y lo que también podría repetirse en Año Nuevo.

Ante este panorama, la funcionaria provincial recomendó intensificar las medidas de prevención en cada uno de los domicilios de la provincia, teniendo en cuenta que esta es una temporada estival que se presenta con muchas precipitaciones.

«La gente ya sabe pero no está de más recordarle que no deben dejar recipientes con agua en los patios. Ante cada lluvia deben controlar que esto no ocurra. Otra de las medidas de prevención es el uso de repelentes», indicó la profesional en dialogo con época.

«Hay que recordar que el mosquito está en el domicilio y por esta razón la gente debe tomar los recaudos necesarios. Colocar telas mosquiteras es una de ellas además del uso del repelente u otros productos que sirven para ahuyentar al mosquito vector», remarcó la funcionaria de la cartera sanitaria de la provincia.

Vacuna

Sobre la vacuna contra el dengue, la directora de epidemiología informó que por el momento no se están aplicando en los centros asistenciales del país. «El sector público por el momento no tenemos directivas de Nación para que lo podemos aplicar en hospitales o CAPS. Solo en el sector privado se puede acceder», comentó.

De acuerdo a los datos que pudo obtener época, el costo de la vacuna contra el dengue es de 50.000 pesos.

Panorama nacional

El Ministerio de Salud de la Nación instó a reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación del virus en la temporada de vacaciones. En el último mes se registró una suba de infecciones en todo el país.

El 2023 marcó un récord de casos de dengue reportados en Argentina con 68 muertes y 135.676 personas infectadas por la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Salud al 17 de diciembre.

Además, el 93% de los contagios reportados fueron autóctonos, es decir que los enfermos contrajeron la infección en el país, sin antecedentes de viaje. Y en el último mes, ese porcentaje ascendió al 98%.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación emitió este domingo una alerta epidemiológica por riesgo de propagación del dengue y advirtió que se observa en el país «una curva epidemiológica ascendente durante las últimas cuatro semanas» con un promedio 591 casos semanales, mientras que en las cuatro semanas previas, la media de contagios reportados había sido de 232.

Las autoridades sanitarias llamaron a extremar los cuidados para prevenir la proliferación y picadura del mosquito que transmite la infección y alertaron que «la co-circulación de múltiples serotipos de dengue puede incrementar el riesgo de formas graves de la enfermedad».

Aumento de casos

El viernes pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que «la incidencia mundial del dengue aumentó notablemente en las últimas dos décadas» y consideró que el aumento de los casos es «una grave amenaza» a la salud pública.

La agencia sanitaria de la ONU detalló que este incremento está acompañado de la «aparición simultánea de brotes que se han extendido a regiones anteriormente no afectadas por la enfermedad, en gran parte a causa del cambio climático. Actualmente, unas 500 millones de personas en América Latina están en riesgo.

En Argentina, por primera vez se notificaron infecciones por dengue durante todo el año, sin interrupción durante los meses de frío. Una de las causas está vinculada a cambios en el comportamiento y tiempos de reproducción del mosquito. Las autoridades nacionales remarcaron que el aumento del riesgo potencial de propagación de casos está asociado al fenómeno de El Niño y al cambio climático, que se expresa en el aumento de temperatura y recurrentes inundaciones.

