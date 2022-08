Corrientes: Suman una cuota más al salario estatal para contener la queja social

El Poder Ejecutivo correntino vuelve a fraccionar el salario de los empleados activos y pasivos de la provincia. Desde este mes, habrá un nuevo pago de $10 mil por lo que agentes estatales cobrarán tres semanas seguidas de las cuatro que tiene el mes. Son mejoras informales que no van al salario básico.

La modalidad es efectiva ante un panorama inflacionario, pero va a contramano de soluciones a largo plazo. Los pluses salariales con curitas para una herida de grandes proporciones. No buscan mejorar a mediano plazo el salario de los agentes estatales: activos y pasivos. Es un mecanismo efectista coyuntural. También en la jornada de ayer se anunció el aumento del 50% en las asignaciones familiares. Todo siempre para el sector de empleados públicos, otros sectores de la escuálida economía correntina no reciben ayudas o contención desde el Estado. Al contrario, las tarifas en los servicios básicos cada vez son más elevadas.

Si ocurriera una emergencia económica y financiera en la provincia quien estuviera en el Gobierno podría eliminar los pluses, lo puede hacer con un mero decreto. Incluso lo puede hacer el propio gobierno actual o el día que cambie la administración, su color político.

En la jornada de ayer el Gobierno correntino anunció lo que había preanunciado a mediados de julio pasado, una supuesta mejora salarial. Pero volvió a poner en marcha la curita: una ayuda económica de $10 mil todos los meses. Ayuda que quedará licuada solamente con la llegada de las primeras facturas de luz desde octubre venidero que superarán ampliamente esos $10 mil.

Este esquema: pagar salario, plus unificado y ahora plus de refuerzo, ya fue aplicado en gestiones anteriores a la del actual gobernador. Pero de la misma coalición gobernante liderada por la UCR. Incluso, se pagaron plus especiales/únicos pocos días antes de que se realicen elecciones.

El año pasado ocurrió. El Poder Ejecutivo cerró su campaña electoral de 2021, días antes de las elecciones del 29 de agosto del año pasado con el pago de un plus único de $20 mil. El pago fue dosificado: 5 mil pesos en julio y 15 mil en agosto. Hace justamente un año, quizás las urnas llevaron a pagar más de lo que se paga ahora. El plus refuerzo 2022 es la mitad del plus electoral 2021.

Otra cuestión es que el Ejecutivo nunca explica por qué no formaliza esos pagos en el salario de los estatales y por qué mantiene un 30% de su plantilla de agentes en negro. Precarizados dentro de las diferentes áreas del Estado, sobre todo en Salud Pública y Desarrollo Social.

Desde este mes se pagará nuevamente como el esquema utilizado hasta hace dos años atrás: de cuatro semanas que posee el mes, activos y pasivos provinciales cobrarán durante tres semanas. El objetivo, crear la sensación de dinero circulante.

