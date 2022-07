Corrientes: Robaron $2,5 millones de un supermercado y detienen a un empleado del blindado

Dos motociclistas se llevaron la bolsa con los millones en el estacionamiento. El empleado de seguridad rompió el protocolo.

Dos motociclistas robaron ayer la recaudación de un supermercado, ubicado en Cazadores Correntinos y Las Piedras. Los ladrones interceptaron a uno de los trabajadores del camión de caudales en el estacionamiento, quien habría roto el protocolo de seguridad, y se llevaron $2.500.000. El empleado del blindado fue detenido por sospechas de colaboración.

Fuentes policiales confirmaron a El Litoral que ayer, alrededor de las 21, dos hombres en una moto Honda Titán 125 roja, fuertemente armados, interceptaron a un empleado del camión de caudales y le robaron la bolsa con la recaudación de Supermax.

“Le robaron dentro del estacionamiento antes de llegar al blindado. El empleado rompió el protocolo de seguridad. No debía salir solo con el dinero. Por eso está detenido”, explicaron a El Litoral.

Los motociclistas tenían casco y armas de grueso calibre. Apenas redujeron al empleado huyeron con la recaudación. Todo parece indicar que no hubo resistencia, ni persecución. No se intercambiaron disparos. No hubo heridos.

