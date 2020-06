Corrientes prepara su estrategia para la nueva fase del confinamiento

Por estas horas, el gobernador Gustavo Valdés se encuentra delineando el tallado fino de la próxima etapa, asesorado por expertos en la materia. La liberación del transporte y del turismo interno están latentes.

Mañana se cumplen 80 días desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, por el covid-19. En estos casi tres meses, Corrientes, al igual que otros distritos, pasó por diversas fases. Hoy, con excepción de Mocoretá, el resto de la provincia está en fase 5: se habilitaron muchas actividades y casi casi, la marcha cotidiana volvió a la normalidad.

Anoche, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y precisó que se mantendrá el “aislamiento social, preventivo y obligatorio en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Resistencia, el Gran Córdoba y Trelew, mientras que en el resto del país, con pocos o nulos casos, se implementará un “distanciamiento social”.

“Hemos hecho bien las cosas como sociedad”, afirmó el jefe de Estado, quien inició la conferencia con la presentación de un video en el que mostró la situación por la pandemia de coronavirus en el país.

“Vamos a sostener el aislamiento social en todos los lugares en el que haya circulación comunitaria del virus. El resto del país seguirá en una nueva fase que se llama distanciamiento social obligatorio”, dijo ayer el presidente Fernández.

El pasado 25, el gobernador Gustavo Valdés anunció la incorporación de más actividades en el marco del aislamiento social y así, Corrientes ingresó a la fase 5 del confinamiento, lo que representó un alivio para muchos, no solo para la comunidad en general, sino para los comerciantes en particular, ya que venían soportando el impacto económico por el parate.

En este contexto, recién esta semana comenzaron a funcionar bares y gimnasios, pero con la consigna de implementar un estricto protocolo con normas preventivas para evitar contagios.

La idea de que se flexibilice aún más el confinamiento es algo que se analiza puertas adentro del gobierno que conduce Gustavo Valdés. Pero en este contexto, la marcha atrás, a una fase anterior, también lo es. Todo dependerá del comportamiento social, de la implementación de todas las normas preventivas que ya son conocidas como el uso de barbijos, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel o gliserado, entre otros. Ahí radica la clave de la liberación y, en este sentido, el gobernador ya mostró actitud al respecto, no le temblará el pulso para retroceder, como para avanzar.

En este sentido, la vuelta del transporte interprovincial es una posibilidad latente que en los próximos días se confirmará. Pero, al igual que todo lo reanudado hasta ahora, tendrá su protocolo. En líneas generales, será entre las localidades denominadas “zonas blancas”, donde no hay casos y con las medidas necesarias para evitar contagios.

En cuanto al turismo, que será interno, la cuestión es diferente. No significa que se podrá ir el próximo fin de semana de paseo a los esteros del Iberá o a ver a un familiar del interior, sino que se estudia habilitar la parte comercial. Por ejemplo, se podrán comprar paquetes y pagarlos en cuotas, para un viaje en un futuro no muy lejano.

No obstante, todo está por verse, el gobernador mira con lupa el comportamiento social. Maneja información certera acerca del cumplimiento de las medidas por parte de la comunidad y cómo se mueve. De hecho, ya llamó en reiteradas ocasiones “a no relajarse”. Este es parámetro suficiente para saber que el avance a una nueva fase o el retroceso de la misma corren por la misma suerte. Ninguna de las opciones tiene ventaja y a Valdés no le temblará el pulso. Así, el próximo domingo se conocerá el futuro de la marcha del confinamiento en Corrientes.

Teniendo como parámetro el anuncio nacional de anoche, todo hace prevér que el confinamiento en Corrientes se oxigenerá aún más. Valdés, por estas horas se encuentra en Buenos Aires y según trascendió, tenía previsto reunirse con el presidente. Ahora bien, lo que sucederá con la provincia lo dará a conocer el gobernador entre mañana y el domingo.