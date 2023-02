Corrientes: Por grave crisis, industriales madereros advierten que comenzarán los despidos

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) concluyó que la fuerte caída de las exportaciones tiene en jaque al sector.

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) realizó este jueves 23 de febrero un diagnóstico de la situación que atraviesa el sector, y afirmó que se encuentra “en una grave crisis que podría derivar en despidos si no hay soluciones en el corto plazo”.

En palabras de Román Queiroz, titular de FAIMA, al día de hoy hay una fuerte caída de las exportaciones y la demanda interna no alcanza para resolver la sobreoferta de madera. “Actualmente, en el mercado hay más oferta que demanda”, señaló.

“Hay una producción de 60 millones de pies cúbicos por mes en el NEA y en Argentina se consumen solamente 40 millones, por lo cual hay 20 millones que no tienen destino”, explicó el también empresario.

Y agregó: “Hay aserraderos medianos y chicos en Misiones, Corrientes y parte de Entre Ríos que están con problemas graves. Algunos están parados y no han vuelto a arrancar tras la parada de fin de año, están sobrestockeados y ya hay plantas paradas en Misiones. Si no encontramos soluciones en el corto plazo va a empezar a haber despidos”.

¿Qué medidas pide el sector?

Queiroz mencionó algunas medidas que le están pidiendo al Gobierno, como “un dólar más competitivo” para exportar y el efectivo cumplimiento del compromiso al que en 2017 se llegó con la industria forestal argentina, por el cual el 10% de las viviendas sociales iban a realizarse en madera.

También se refirió a las dificultades para importar “insumos y maquinarias” con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

En el evento de este jueves también se desarrolló el potencial de la industria maderera en términos de construcción de viviendas, la importancia de los Bosques Nativos para el sector, y la producción y venta de bienes finales como muebles.

De la presentación participó Román Queiroz, Presidente de FAIMA, Mercedes Omeñuka (Asociación de Madereros y Afines de Corrientes o AMAC), Daniel Loutaiff (Centro de Obrajeros del Norte, Salta), Daniel Vier (CADAMDA), Fernando Couto (Director Ejecutivo de FAIMA) y Soledad Milajer (Dto. Mueble de FAIMA).

