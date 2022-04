Corrientes: Polémica en Santo Tomé con subsidios a ganaderos afectados por incendios

La municipalidad de Santo Tomé explicó a través de su secretario de Producción e Industria, que no decide quiénes reciben las ayudas tras los incendios del verano pasado. “El criterio que se tuvo en cuenta es primeramente que la actividad principal que desarrolla esa persona sea de productor rural. Nosotros hicimos un relevamiento y mandamos a Corrientes, en ese momento no estaban los certificados del Decreto de Emergencia Agropecuaria; “Nosotros relevamos a los productores quemados y enviamos a Corrientes y fueron las autoridades provinciales quienes tuvieron a su cargo la aprobación o desaprobación de los datos que nosotros enviamos; creo que no hubo ningún criterio político por el cual nosotros nos basamos para hacer las entregas, el menos en esta Secretaría no le hicimos a las personas ninguna pregunta acerca de la identidad política, por lo que ese cuestionamiento de la gente queda totalmente descartado”.

Otro dato revelado por el funcionario es que las autoridades comunales locales no disponen, con antelación de tiempo, de la nómina de beneficiarios. Y que desde el Poder Ejecutivo de la provincia no comunican con tiempo sobre la distribución de los beneficios.

“Los montos partían desde los 50 mil pesos: en realidad no era tajante la cifra, e iban hasta 300 mil y hasta 500 mil en función al movimiento que cada productor tenía, a la envergadura de cada productor”, remarcó el funcionario municipal.

