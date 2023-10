Corrientes: Más de 70 familias presentaron el formulario para adoptar a Lucio

La juez de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, Dra. Carolina Macarrein, se refirió al proceso de adopción de Lucio, el adolescente de 15 años que conmovió a toda la sociedad con su historia. “Lo que Lucio transmitió es lo que le pasa; no se puede guionar lo que puede decir y lo que no. Él se sentó y contó lo bueno y lo malo”, dijo la magistrada.

La historia de Lucio conmovió a todos. Se trata de un adolescente de 15 años que a través de un video contó su dura historia de vida. Recorrió todos los hogares de Corrientes. Entró y salió de ellos intentando que su mamá pueda criarlo como a cualquier niño, pero eso no sucedió y por ello, se encuentra a la espera una familia que lo adopte.

“Un día le dije a la jueza: mi mamá no me va a querer más. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno ya está, si ella no me quiere, otra gente que lo hará”, dijo Lucio en el video que se difundió hasta en los medios nacionales.

Debido al fuerte mensaje, más de 70 familias enviaron sus formularios para adoptar a Lucio. “Es lo que Lucio transmitió, lo que pasó y lo que decidió contar. No se puede guionar lo que quiere decir y lo que no. Él se sentó y contó su historia, lo bueno y lo malo”.

Macarrein sostuvo en Sudamericana que, además de los 70 formularios, llegaron más consultas para iniciar con el proceso de entrega de formulario. “Lucio transmite eso, su empatía y sus ganas de seguir adelante”.

