Corrientes: Le gatillaron a un nene en la pierna por un celular

En el robo en un barrio capitalino, “entraron a mi casa y le gatillaron a un chico de 13 años para llevarse el celular”. Le apuntaron a la pierna y el disparo no salió. Lo golpearon con el arma en la ceja y lo cortaron. A un vecino que acudió en auxilio, también le apuntaron y la bala no salió. El testimonio corresponde a Laura Olivares que vivió un dramático momento de inseguridad en su domicilio del barrio San Antonio Oeste. “Al nene le gatillaron en la pierna y no salió el disparo”, comentó entre otros detalles que enmudecen.

Alrededor de las 19:00 del martes se produjo un hecho de inseguridad grave. Dos motochorros ingresaron a punta de pistola a la casa de una mujer y se robaron el celular del compañerito de su hijo, al que estaban esperando para hacer la tarea. Fue por calle Los Matacos al 2900, en el barrio San Antonio Oeste.

“Todavía no era ni de noche. Entraron a mi casa y lastimaron a un chico de 13 años para llevarle el celular”, comentó Laura desde radio Dos sobre un hecho que los mantuvo en vilo. En cuanto a sus sensaciones aseguró que “te queda la impotencia de no poder hacer nada, que entren a tu casa donde uno se siente seguro y ni eso, porque con total impunidad entraron con el arma, al nene le gatillaron en la pierna y no salió el disparo”, dijo.

“Cuando veo esa situación que le golpean, empiezo a gritar y salgo corriendo, le corro a ellos, sale mi vecino de al lado y también le gatilla dos veces. Gracias a Dios no salió el disparo”, recordó sobre la violencia con la que actuaron los delincuentes. Laura dijo que por el paro de colectivos “mi hijo fue en bici a la escuela; junto con unos compañeros están haciendo una maqueta para entregar y hace varios días venían juntándose en casa. Una mamá los trae a tres chicos y Thiago, mi hijo, no llegaba entonces estaba en la vereda esperándolo. Lo llamaba porque estaba preocupada. Y en eso se ve que ven (los delincuentes) que tenía el celular en la mano, bajan con la pistola corriendo y yo atino a entrar a mi casa a protegerme. Cuando entro y pego el portazo, él (delincuente armado) empuja la puerta, entra y ahí quedé bloqueada, parada y cuando veo que le pega al compañero de mi hijo, empiezo a gritar”, detalló sobre la secuencia de cómo se dieron los hechos.

“Mi vecino se frenó cuando vio el arma. Y ellos se fueron, se llevaron el celular”, sostuvo resignada. “El chico estaba sentado en el sillón cerca de la puerta y tenía su celular en la mano y le pegaron con el arma. Le abrieron arriba del párpado”, dijo sobre la lesión que sufrió el adolescente.

Con la voz entrecortada, Laura dijo “después pensaba mil cosas, mira si cerraba la puerta y podía hacernos cualquier cosa. Me sentí totalmente desamparada”, expresó. “Entró a matar porque le gatilla al nene en la pierna, y a mi vecino lo mismo. Le gatilló pero no salió el tiro”, remarcó angustiada.

Los delincuentes circulaban en una moto Honda Titán de color oscuro.

