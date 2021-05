Corrientes: La diputada Estela Regidor se presentó en la Justicia tras los polémicos audios

A una semana de los escandalosos audios que involucra a la diputada nacional por Corrientes, esta mañana reapareció y se presentó ante la Justicia Federal. Lo hizo acompañada de su abogado Julio Leguizamón.

Luego del escándalo que se inició por la difusión de audios, la diputada nacional Estela Regidor se presentó esta mañana ante la Justicia Federal para aclarar lo ocurrido. En un documento que se dio a conocer, la legisladora pidió a la justicia que se investigue el hecho, publicó Sudamericana.

EL TEXTO COMPLETO DE LA PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA

“Vengo por este acto a ponerme a disposición de esta judicatura a fin de que se investigue por los carriles procesales pertinentes, el episodio dado a publicidad recientemente en medios nacionales y provinciales dando cuenta de una situación que supuestamente habría ocurrido en el mes de enero en el que se me involucra en un supuesto pedido de una parte de la remuneración de mis asesores”.

“Sin perjuicio de no constituir ningún delito aquello que trascendió en los medios periodísticos y que se me atribuye lo que bajo de punto de vista alguno alguno significa admitir su ocurrencia, no obstante lo cual me presento ante estos estrados en el convencimiento de que se pondrán en movimiento los mecanismos jurisdiccionales a fin de dilucidar en este ámbito la verdad o la falsedad de los acontecimientos que fueran periodísticamente denunciados y que me tiene como principal protagonista, puesto que entiendo es éste ámbito adecuado si es que por caso se entendiera pudiera existir un delito perseguible de oficio para aclarar aquella cuestión”, prosigue el documento.

“Por lo tanto, entendiendo que de este modo y desde mi lugar como ciudadana y representante de los Correntinos en el Parlamento Nacional, he de contribuir a que definitivamente se dilucide lo más pronto posible esta situación para dar tranquilidad a mi comunidad, a mi partido, a mi familia y mis propios colaboradores que por estos momentos viven un verdadero estado de zozobra, es que pido a V.Sa, se de curso al presente y se proceda conforme a los mecanismos procesales y constitucionales vigentes para lo cual reitero, me encuentro a entera disposición”.

Ctes Hoy

En Corrientes: Patricia Bullrich volvió a criticar a Estela Regidor

COMPARTIR