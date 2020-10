Corrientes: Hay paro de colectivos urbanos por 72 horas

A pesar de que el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes, Rubén Francia, confirmó que la medida de fuerza regiría desde la medianoche de hoy, el paro ya se inició desde pasada las 18.30 por no haber acordado paritarias con los trabajadores. La medida de fuerza está sujeto a que no se emita una conciliación obligatoria. «No se pudieron actualizar los montos nacionales a la provincia, recién terminamos una audiencia en la que no hubo acuerdo, solo hubo acuerdo del 30% con el AMBA y no con el resto del país«, aseguró.

«El subsidio nacional del 50% es el que está faltando, desde la provincia señalan que hubo un inconveniente administrativo y desde Nación aseguran que hay un atraso porque Corrientes envió fuera de término la información correspondiente de cantidades de choferes y cuestiones administrativas», remarcó y agregó: «La documentación de Corrientes debía haberse entregado antes del 10 de octubre y se envió el miércoles«.

Es ilegal que se pare ahora, la medida debe regir desde la medianoche

«El tema del paro es por el desacuerdo en las paritarias», afirmó Francia y destacó: «Solo hubo acuerdo del 30% con el AMBA, Corrientes no tiene los subsidios nacionales, ni el acordó el aumento del 50% previsto para septiembre». «Por 72 horas hay paro y está sujeto a una conciliación obligatoria, con respecto al 50% hay un retraso porque la provincia no envió la documentación en tiempo y forma, a pesar de esta situación, Nación debería haber habilitado los fondos».

Por otra parte, Javier Harfuch, referente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), explicó que «la situación es compleja, existen dos situaciones, una general que interviene en todo el Interior del país y otra particular en Corrientes». En este sentido, Harfuch, destacó: «No se ha llegado un acuerdo y al nivel local, se adelantó la medida e interrumpieron el servicio».

Nos encontramos a la espera de percibir subsidios nacionales que están retrasados

En la misma línea, el referente de CETUC, declaró: «Prácticamente estamos con los ingresos nulos por la situación de pandemia, la UTA se planta con una medida de fuerza, mantuvimos a todos los trabajadores, se han dejado de cumplir con disposiciones impositivas para cumplir».

Radio Dos