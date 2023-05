Corrientes: habló un hermano de la menor que denunció al subcomisario por abuso

Axel Santajuliana tiene 22 años, pero desde los 11 vive en Buenos Aires. Es el hermano mayor del matrimonio con el que la madre de la adolescente presuntamente abusada por el ex subcomisario Oliva tuvo a la menor. Contó que, si bien no tenía relación con la familia actualmente, “no quiero ni hablar de ese tipo”.

Axel es hermano mayor de la menor que denunció a un subcomisario correntino por supuestos abusos sexuales reiterados. “Vínculo con esa persona que no sé cómo definirlo no tengo ni quiero tener”, señaló y apuntó que a su hermana la vio solamente una vez, cuando ella tenía 7 años y “por pocos minutos porque no nos dejaban verla”.

El joven es hermano de la chica, por parte de padre, pero con otro matrimonio, es decir que no tenía una relación frecuente con la familia actual del ex funcionario policial. “La mamá no dejaba tener contacto con ninguno de los hermanos”, recordó, al explicar que los hermanos no tenían contacto.

Axel expuso que su papá lo tuvo a él en su primer matrimonio, luego tres hijas con otra esposa y después a la menor abusada y sus hermanos con la mujer que convivía con el subcomisario. Recordó que el padre de la chica vive en Corrientes y que la madre de la menor “no quería que tenga contacto con ninguno de nosotros”. “A los únicos hermanos que no pudimos llegar a conocer es a ella porque no nos dejaban tener contacto”, reiteró.

Fuente: Radio Sudamericana

Subcomisario abusador: Pedirán prisión preventiva y encierro en la UP6 para Oliva

COMPARTIR