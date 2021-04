Corrientes: habló el ex combatiente que hizo denuncias en el acto de Malvinas

El presidente del centro de veteranos Avá Ñaró relató sobre lo acontecido en el acto de ayer y porqué lo hizo.

Durante la conmemoración en la localidad de Monte Caseros y cuando decía sus palabras contando el trasfondo de lo sucedido en la guerra y los atropellos que sufrieron, comenzó a recibir insultos por parte de algunas personas del público.

En diálogo con ellitoral.com.ar, el veterano detalló porqué se animó a contar en un acto todo lo sucedido y porqué recibía insultos de algunos sectores. «Cuando regrese de Malvinas conté mi historia y escuche historias de compañeros que no se animan a contar en público, ni siquiera se han animado a contarles a sus familias y con el tiempo lo fui absorbiendo, sumando mi historia a la de ellos, fui su voz todos estos años».

«Lo que decía iba dirigido a los suboficiales que me gritaban de la vereda de enfrente, los conozco y han causado mucho mal a compañeros, querían que me calle para que no cuente la verdad. La pretensión de las Fuerzas Armadas estos 39 años es que no se cuente lo que pasó en Malvinas», comentó.

«Siempre conté mi historia, no tenia armamiento, no teníamos comida, vimos morir compañeros, todo sin sentido. Una guerra tan mal hecha, los que lucharon en Malvinas gloriosamente son los soldados conscriptos no es solo mi historia es la de muchísimos soldados», destacó Enriori y dijo «quieren vender el relato que defendimos la Patria que luchamos contra un enemigo poderoso todo ese relato glorioso es lo que ellos pretenden pero primero tienen que decir la verdad y hacerse cargo de todos los errores cometidos en Malvinas«.

«Porqué no cuentan lo que paso, porqué no van con los militares y le preguntan es cierto lo que dice Enriori. No salgan con la patria ni la soberanía, sabemos que las islas son nuestras, tengo un gran sentimiento por ellas pero no nos podemos refugiar en eso. Cuando la gente en la calle me dice somos héroes yo les digo que no somos, si somos héroes no vamos a estar contando lo que paso allá«, dijo el veterano.

