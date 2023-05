Corrientes: Gobierno provincial incrementa envío de aportes no reintegrables a 18 municipios, todos del oficialismo y en plena campaña electoral

La idea de federalismo y equidad política que critica el gobierno provincial al nacional, en la realidad no se aplica. En abril pasado con un solo decreto el gobernador envió “aportes no reintegrables» a 18 municipios. Todos administrados por intendentes de la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) liderada por la UCR. No se saben los montos de esas ayudas económicas y todas son para gestiones municipales que deberían ejecutarlas los intendentes, incluso, una comuna usará los recursos para “atender desequilibrios financieros”.

El Decreto Nº 833 fechado el pasado 21 de abril de 2023 aprueba el envío de recursos económicos a 18 comunas del interior provincial. La medida lleva la firma del gobernador y del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia.

Establece: “Autorice un aporte no reintegrable para las Municipalidades de Perugorría, Palmar Grande, Concepción del Yaguareté Corá, Mocoretá, Berón de Astrada, Tabay, Monte Caseros, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Saladas, Ituzaingó, Cruz de los Milagros, Yatay Ti Calle, Santa Rosa, San Isidro, Cecilio Echevarría y Colonia Pando”.

Publicado en el Boletín Oficial del pasado 15 de mayo, el anexo de dicho decreto donde están los montos para cada distrito comunal, no está publicado en el organismo estatal, por tal motivo se desconoce el monto total de la ayuda económica a un mes de las elecciones provinciales del 11 de junio venidero. Comicios donde se renuevan los concejos deliberantes y es crucial para los intendentes oficialistas, mantener el control de sus parlamentos locales.

En los considerandos sí detalla el destino de los “aporte no reintegrables”. Hay datos curiosos, por ejemplo en Mocoretá: compra de móviles para crear la “Patrulla de Seguridad Urbana”. Es una de las localidades en el sur provincial donde desde febrero pasado la comunidad se movilizó para pedir más seguridad. Incluso se cambió a toda la cúpula de la policía provincial de esa zona de la provincia tras esos reclamos de vecinos y vecinas, allí hay movimiento económico por el trabajo de productores nucleados en cooperativas citrícolas. (ver aparte PDF)

Compra de neumáticos para el parque automotor de Monte Caseros, es otro destino de los “aportes no reintegrables”; es llamativo porque todas esas funciones son de los municipios que al parecer ahora las suple el Gobierno de la provincia con el aporte de todos los contribuyentes provinciales.

Compra de maquinarias para Ituzaingó, municipio gobernado por el hermano del intendente y tierra natal del Jefe de Estado provincial. En este distrito el intendente ituzangueñó se había jactado semanas atrás de pavimentar 50 cuadras de su comuna gracias al gobierno de la provincia que le envió recursos y logística con la Dirección de Vialidad Provincial. Algo que despertó el enojo incluso de sus correligionarios que gobiernan en otros municipios vecinos a Ituzaingó.

Otro dato llamativo es atender desequilibrios financieros en Santa Rosa sin explicar qué se entiende por “desequilibrio” y luego nombra otras comunas, en todos los casos es gestión municipal ahora ejecutada por el Gobierno Provincial: construcción de viviendas del programa Oñandive en San Isidro, tareas de movimiento de suelo en Cecilio Echevarría y Compra de un Tractor para Colonia Pando.

