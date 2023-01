Corrientes está última en salarios en comparación con otras provincias del país

El distrito correntino comparte los últimos lugares con Misiones, Santiago del Estero y Tucumán; siempre en salarios públicos que incluso siendo bajos son mejores que los del sector privado.

Un informe nacional difundido en los últimos días de diciembre de 2022 ubica a Corrientes entre las tres provincias con salarios más bajos del país.

La tierra del chamamé tiene un promedio salarial de entre 100 y 103 mil pesos para los empleados estatales, si bien el estudio no incluyó al ámbito privado, siendo bajos los sueldos públicos en Corrientes están muy lejos de los privados que son más bajos.

Este panorama refleja un drama estructural en las provincias: dependencia exclusiva de la movilidad económica del empleo estatal que dinamiza toda la economía local.

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el sueldo neto promedio del sector privado registrado era de $149.338 en septiembre de 2022. Siempre sobre trabajo registrado, el no registrado no puede ingresar a la estadística porque justamente es no registrado.

La provincia que lidera las jurisdicciones con mejores salarios públicos es Santa Cruz ($270.621), una provincia que lleva varios años encabezando la lista de mejores ingresos, impulsada además por la actividad petrolera. Lo mismo pasa con Chubut ($233.654) y Neuquén ($245.380).

En lo último de la medición se encuentran: Tucumán ($103.409), Corrientes ($100.000) Misiones ($99.770) y Santiago del Estero ($96.603). En los tres últimos casos, las estadísticas demuestran que los salarios son bajos en sectores con mucha participación en el empleo, como educación, comercio y construcción.

Lo que no se puede advertir en el informe nacional es que, en el caso de Corrientes, esos salarios netos de $100 mil son sumando los pluses que paga dos veces por semana el Estado provincial. Adicionales en negro que suman casi $40.000 por cada haber de empleados públicos activos y pasivos.

