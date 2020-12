Corrientes: Escándalo tras la visita de Morla y la hermana de Diego Maradona

Alejandro Castelo, periodista de Canal 9 de Buenos Aires, habló del escándalo que se dio ayer durante la visita de Ana Maradona y Matías Morla a la localidad de Esquina. Denunció que fue golpeado por guardias de seguridad que custodiaban al círculo íntimo de Diego y hasta le sacaron la cámara con la que había tomado las imágenes. «Por suerte, lo recuperé», dijo.

Alejandro Castelo, periodista correntino quien vive en Buenos Aires, dialogó con Radio Sudamericana y se refirió al ataque que sufrió durante su cobertura en Esquina Corrientes, en la inauguración de la extensión de la Costanera Norte, la cual lleva el nombre del astro del fútbol, Diego Armando Maradona.

“La verdad es que primero me acerqué a Matías Morla y mucho no le gustó. Estábamos cubriendo el acto y cuando estábamos terminando, volví a hacerle una pregunta. En ese momento se me acercan unos guardias y comienzan a empujando, pegando cortitos y me terminaron sacando la cámara”, detalló Castelo.

“Cuando comenzaron a pegarme me enojé, lo miré a Matías y le dije ‘vas a avalar esto?”. “Fue después de esto cuando estos tipos agarran la cámara y nos sacan. Decían “esto se borra todo, esto se borra”.

“Por suerte logré recuperar el material, pero no hay necesidad que esto suceda. Si no quiere dar notas o no quiere responder, está todo bien, pero no hace falta que lleguen a esto”.

Corrientes Hoy