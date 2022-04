CORRIENTES: Enseñó 18 años francés en el Nacional y quedó sin trabajo porque reemplazaron su materia por historia

A la docente le comunicaron este miércoles la decisión de que no iba a seguir ejerciendo en el establecimiento donde trabaja desde el 2004. «Estoy seguro que esto no puede quedar así», aseguró la profesional en dialogo con Radio Dos.

Nadia Flores venía ejerciendo como profesora de francés, desde el 2004, en el colegio Nacional «General San Martín»de la capital correntina. Pero este miércoles le comunicaron, sin previo aviso, que su materia iba a ser reemplazada por la de historia y de esa manera la «dejaron en la calle».

La docente comentó a la redacción de Radio Dos que ayer martes recibió un llamado desde la secretaría del colegio Nacional, en donde hoy mantuvieron una reunión autoridades del establecimiento para informarle la decisión de que se quedaba sin trabajo.

«Me dijeron que la decisión se toma desde arriba, pero no me dieron mucha explicación; solamente se libró un acta con los participantes que incluyeron un miembros del Consejo Consultivo, dos secretarias. y autoridades del colegio. Y ahí me comunicaron que mi materia iba a pasar a ser historia en el área de Ciencia Sociales», contó Nadia.

Luego, dijo que sus alumnos ya venían teniendo clases de francés, además contaban con los libros y el programa correspondiente a la materia. «No habíamos tenido ningún problema y había aceptaron el aprendizaje en pro de un futuro plurilingüismo. Pero todo esto no fue suficiente», se expresó indignada Flores, quien se considera como una docente con vocación y que ama su profesión.

A su vez, señaló que le parece «raro» que le hayan comunicado un 20 de abril la decisión de que no iba a estar mas ejerciendo su profesión en el establecimiento, en donde también supo cursar sus estudios secundarios.

«No hay motivo para que mis horas pasen a ser de historia. Más allá de darme explicación zaraza burocrática, no hubo otra explicación. Aparentemente lo decidió una supervisora y el colegio lo acató. Pero es raro la fecha porque eso se avisa a comienzo de marzo si va a continuar o no el francés».

«No se qué pasó este año. Ya tenía todos los libros de temas firmados. Es una falta de respeto hacia mi persona y todos mis alumnos. Esto es un papelón, esto no se hace y me siento totalmente desamparada», aseguró.

Al mismo tiempo, contó que en otros establecimientos educativos de Corrientes también decidieron excluir el aprendizaje de francés. «No sé qué motivo les habrán dado a ellos», dijo Nadia, quien, además, contó que no le quieren pagar por estos meses que ejerció su profesión

Por último, afirmó que acudirá al Ministerio de Educación y que está viendo cómo respaldarse legalmente. «Estoy seguro que esto no puede quedar así y que la decisión no es normal, porque a nadie se le comunica algo así cuando ya está en el aula», concluyó.

