Corrientes: en medio de la escala de tarifazos el gobernador pidió eficiencia a la DPEC

“Quiero que la DPEC sea más eficiente para los correntinos”, señaló el mandatario provincial en la jornada de ayer. Sorpresivamente apuntó a la empresa distribuidora de energía de la provincia que es manejada por él.

Las apreciaciones del Jefe de Estado provincial fueron hechas tras su regreso del último encuentro de gobernadores del Norte Grande en Jujuy, el pasado martes.

En ese cónclave de 10 mandatarios del NOA y NEA, uno de los tópicos abordados fue el de las tarifas energéticas. La segmentación energética que planifica el gobierno nacional. “Necesitamos consideración. Van a aumentar la luz pero que sea para los que consumen por encima de los 750kw mes, es lo que sería el consumo de una familia tipo, que mínimamente una familia pueda usar uno o dos aires para vivir”, señaló el gobernador correntino.

«El hurto de energía es una problemática en el Norte. Estamos en una pérdida del 25%, y eso lo paga el Estado, no el que tiene el medidor. Vamos a ver qué es lo que se propone desde el gobierno nacional. Dicen que está en estudio”, agregó.

Por último aseguró: «Corrientes no tiene deuda de energía (CAMMESA). Hay provincias que deben hasta 30 mil millones de pesos. Somos una provincia responsable que tiene deuda de luz. Apuntamos a tener una DPEC eficiente. Tenemos que mejorar, si digo que estoy satisfecho con la DPEC viviría en una burbuja. Al no tener tarifa, tenés desinversión, al no tener inversión tenés un mal servicio y desencadena colapsos».

La administración del mandatario lleva acumulados cinco aumentos en la tarifa local de energía desde iniciado este año.

DPEC: antes de la segmentación energética sube 120% la tarifa

