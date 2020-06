Corrientes: En la provincia realizaron 8.792 hisopados por covid, de los cuales 116 fueron positivos

El Ministerio de Salud presentó un informe sobre coronavirus y aseguraron que “la curva está en descenso”. Remarcaron la labor de seguimiento y trazabilidad de los pacientes.

En el marco de los cien días de cuarentena, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia presentó un balance sobre los trabajos preventivos y también las tareas que realizaron ante casos detectados de covid-19. Al respecto, remarcaron que de los 116 positivos, más de cien se recuperaron y que hay una tasa 0 de mortalidad en Corrientes. A la vez, el 75% de los contagiados fueron menores de 50 años, no se encontraban dentro de grupos de riesgo, y, la mayoría presentó sólo como síntomas: fiebre y tos seca.

“La curva está en descenso debido a las medidas tomadas en el marco de la pandemia, permitiéndonos estar más preparados con las internaciones y recursos materiales pertinentes para los casos con mayores complicaciones”, dijo la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en la presentación del informe. También, precisó que “más de 9 millones de víctimas, en el mundo, arrojó el covid-19 y en Argentina sigue en crecimiento los casos de manera lenta, con un muy buen control de la pandemia, donde en Corrientes hasta la fecha se presentan 116 casos con un total de 102 recuperados, en el cual el diagnóstico temprano e internación requerida de los casos ha reducido la tasa de mortalidad a 0”.

En cuanto a las edades de los que recibieron resultado positivo, señaló que “los mayores de 65 años han contado con un procedimiento riguroso, constante y diario para que las complicaciones no culminen en cuadros de mayor gravedad”. “En el caso de los menores de 50 años rondaron en un 75% de personas, 16% entre 50 y 59 años y mayores de 59 años 9%; en estos porcentajes predominan en su mayoría las personas masculinas, teniendo en cuenta que la variabilidad de síntomas fueron en un 80% fiebre y el resto presentaron síntomas de tos seca que puede pasar desapercibida como cefalea o congestiones”, precisó Bobadilla.

En la provincia, realizaron 8.792 hisopados de los cuales 116 dieron positivo y hoy sólo 14 están activos. Ante los mismos, indicaron que realizaron un seguimiento constante desde Salud Pública para el cumplimiento del aislamiento obligatorio.

Por otra parte, comentaron cómo actuaron ante diferentes etapas y situaciones que se presentaron durante la pandemia. En un comienzo, en el mes de marzo, se desempeñó un despliegue sanitario en casos detectados y se aisló a los que ingresaron desde el exterior. Luego, recordaron los casos en el Penal Nº 1 y siguió los detectados en el barrio San Marcos. Mencionaron pacientes de las localidades de Saladas y Mocoretá, que están en proceso de recuperación.

En el marco de la presentación, el ministro de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, Ricardo Cardozo, sostuvo que es fundamental “el seguimiento y la trazabilidad de los pacientes”. “Cada vez que se detecta un sospechoso o un positivo a través de nuestro call center, que también es un elemento central en la organización del equipo, se genera toda una cadena de tareas desde el área de epidemiología, con todo el recurso humano que ella tiene, que van desde el hisopado, el aislamiento, o cuando no aplica hacer el hisopado igual se recurre al aislamiento riguroso y el seguimiento de ese paciente”, detalló el funcionario.

“Es una tarea ardua, que lleva tiempo, profesionales y que implica rigurosidad, porque cada vez que se nos escape un contacto o un sospechoso, que ande por la sociedad diseminando virus, es un fracaso de nuestro sistema”, indicó y agregó que se dice que “estamos tranquilos, sin embargo no lo estamos, porque las tareas continúan cotidianamente con un sinnúmeros de casos sospechosos que la población o la prensa no se entera, pero que existen todos los días y a toda hora”.

