Corrientes: Diputados de la oposición se retiraron del recinto antes de tratar el proyecto de presupuesto provincial 2021

Expusieron duros cuestionamientos al tratamiento “express” de la norma, la falta de transparencia, de federalismo con los municipios y el endeudamiento sin detalles. Les recordaron al Gobierno Provincial los miles de millones en ayuda económica que recibió de la Nación

“Es inaceptable tratar el Presupuesto, la ley de leyes, con la liviandad y rapidez que pretende el oficialismo” indicaron a través de un comunicado los Diputados Provinciales del Frente de Todos que -este miércoles 9/12- se retiraron de la sesión para no ser cómplices de una norma irregular y sin transparencia. Resaltaron que tienen “la voluntad política de trabajar en un Presupuesto 2021 de forma transparente y esto no es posible ya que el Poder Ejecutivo no ha enviado las Cuentas de Inversión del período 2019 y nada se sabe de la ejecución presupuestaria 2020”.

Advirtieron que no permitirán “arbitrariedades” de ECO+Juntos por el Cambio, indicando que “Corrientes merece que le demos un presupuesto serio, equitativo y transparente” es por esto que ante la negativa oficialista de “trabajar seriamente” tomaron la decisión de retirarse de la segunda sesión extraordinaria explicaron en un comunicado que lleva la firma de Cesar “Tatín” Acevedo, Miguel Mateo Arias, Marcos Bassi, Alicia Meixner, José Mórtola, Félix Pacayut y Marcos Otaño.

El bloque del Frente de Todos participó de la reunión de comisión con el Ministro de Hacienda, en la cual se hicieron cuestionamientos al proyecto y en la sesión cuestionaron distintos artículos del proyecto de presupuesto 2021.

“Tratar este presupuesto sería de una irresponsabilidad total, institucional, política y personal” dijo el diputado Marco Bassi, destacando luego que durante el difícil año 2020 el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, envió miles de millones a Corrientes en programas, creditos , equipos de salud y posponiendo las deudas de la provincia.

“Hubo un trabajo en conjunto de la Nación con los gobernadores, sin pensar en su partido político, trabajo en conjunto que está lejos de lo que hace el Gobierno de la Provincia con la oposición” señaló el diputado goyano.

Bassi detalló los $1.649 millones en ATN, los $433 millones en fondos para Salud, los $800 millones en créditos a tasa 0%, el crecimiento real del 18% en Coparticipación en los últimos 4 meses, los $1.100 millones en deudas pospuestas que el Gobierno Nacional le facilitó al Gobierno de Corrientes en concepto de asistencia para combatir la pandemia.

Explicó que fueron $16.351 millones enviadas por la Nación a Corrientes en ayuda económica directa –en el período enero-octubre 2020-; con asistencia directa a más de 734.000 personas a través de tarjeta alimentaria, bonos, IFE, becas, aumentos de AUH y jubilaciones, alimentos y medicamentos gratuitos.

Mientras que para el sector privado fueron $8.362 millones a través de créditos a tasa 0%, a tasa 24%, exenciones y moratorias impositivas, capital de trabajo; más de 79.900 sueldos privados pagados a través de los cuatro ATP.

Destacó que el presupuesto nacional 2021 le asigna $116.00 millones en recursos federales a Corrientes, aumento del 54% en las transferencias de fondos, más de 132 nuevas obras públicas por casi $20.000 millones que beneficiarán a 52 municipios de manera directa, con una suba del 375% en el financiamiento para infraestructura; que las prestaciones de seguridad social y programas de inclusión alcanzan a 630.000 correntinos y correntinas.

Advirtió que el proyecto de presupuesto 2021 que el oficialismo aprobó “es deficitario” y en él no queda claro para qué se pide más endeudamiento. “Son dos renglones en el presupuesto, para tomar un endeudamiento de $15.000 millones. Con dos argumentos falsos, antes de eso no hay nada que indique cuáles son las obras que quieren hacer, en qué municipios, en qué plazos se devuelve el dinero, a qué costo. Absolutamente nada”.

El diputado Cesar “Tatin” Acevedo dejó en claro que el bloque del Frente de Todos no está dispuesto a “seguir aguantando la falta de respeto a nuestra representación democrática. El oficialismo solo avanza porque tiene los números y para nada le importa lo que pensamos, lo que demandan los municipios, lo que piensa el sector social al que representamos”.

Acevedo sostuvo que a los correntinos y correntinas “no nos está yendo bien” y resaltó que “desde la oposición tenemos mucho para aportar” y recordó que a lo largo del año se presentaron cientos de proyectos y pedidos de informes, que “nunca fueron tenidos en cuenta ni contestados por el oficialismo.

“Tatín” Acevedo insistió con el tratamiento de las leyes de “Voto Joven” y de “Paridad de Género”, promesas hechas por el gobernador Gustavo Valdes en dos discursos ante la Legislatura pero que no se trataron por diferencias dentro del bloque de ECO+Juntos por el Cambio.

Bassi y Acevedo también detallaron que el proyecto de presupuesto provincial no tiene pautas claras de aumento de sueldos dignos para los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, no hay plan de regularización para los y las trabajadoras precarizadas con 15.000 agentes que padecen inestabilidad laboral; 6.000 son de Educación, 5.000 son de Salud y en su gran mayoría son mujeres. Y también cuestionaron el recorte del 30% de recursos, entre lo que solicitó y lo que el proyecto le asigna al Poder Judicial: son casi $2.100 millones menos de los que la Justicia necesita para funcionar el año que viene.

Luego de que ambos Bassi y Acevedo dejaron sentada la posición del bloque del Frente de Todos, los Diputados y la Diputada provincial decidieron retirarse del recinto para “no ser cómplices” -señalaron- de de la proyecto de presupuesto 2021.

