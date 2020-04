Corrientes: Desde este lunes es obligatorio el uso de barbijo en capital

Jorge Ojeda, uno de los coordinadores del Comité de Crisis y del Plan de Contingencia del Coronavirus. Aclaró que “la máscara no garantiza que la persona no se contagie de coronavirus, ayuda sí, pero se debe acompañar con las otras medidas sanitarias como lavarse las manos y mantener la distancia”.

Uno de los coordinadores del Comité de Crisis y del Plan de Contingencia del Coronavirus, Jorge Ojeda, habló con este medio sobre la utilización de barbijos, viseras y otros protectores faciales en la provincia y anunció que a partir del lunes serán de uso obligatorio en Corrientes.

Aclaró que “la máscara no garantiza que la persona no se contagie de coronavirus, ayuda sí, pero se debe acompañar con las otras medidas de sanidad como ser el lavado de manos y mantener la distancia”. “Tiene que caer de maduro que una cosa no remplaza a la otra”, declaró.

¿Habrá multas en caso de que no se utilice? “Todavía eso no lo puedo decir porque estamos viendo eso con la parte legal”, explicó.

“Sin que implementemos la medida, hoy la mayoría de la sociedad ya está usando barbijo. Hoy la máscara le da tranquilidad porque la gente se siente más segura”, dijo y recordó que hay varios tutoriales para que se puedan realizar sus propios protectores.