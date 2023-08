Corrientes: denunciaron el abuso sexual de una niña de seis años en una escuela

El agresor sería otro estudiante de la Escuela N°404 «Dr. Eduardo Wilde» quien habría efectuado el ataque en el baño.

Los padres de una niña de seis años radicaron una denuncia por el presunto abuso sexual ocurrido en la Escuela N°404 «Dr. Eduardo Wilde», del barrio Mil Viviendas en la capital correntina. El agresor sería otro estudiante de la misma escuela quien habría efectuado el ataque en el baño de la escuela. La victima permanece internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

La denuncia fue radicada en la Dirección de Delitos Sexuales. El papá de la niña dialogó con la emisora local Sudamericana y relató que el ataque habría ocurrido el jueves pasado cerca de las 14, media hora después del ingreso escolar. La niña pidió a la maestra para ir al baño y fue en ese momento cuando otro niño, aparentemente de quinto grado, abrió la puerta y la atacó.

Al ser consultados sobre el avance de la investigación, el papá de la víctima dijo que no fue identificado el agresor. También comentó que las autoridades del establecimiento educativo le dijeron que «estaban a mi disposición, que no me preocupe que hay cámaras que ellos van a mirar». En el mediodía de este lunes, tutores de la escuela Escuela N°404 «Dr. Eduardo Wilde» ubicada por avenida Patagonia se manifestaron para pedir que se esclarezca el hecho.

