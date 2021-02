Corrientes: Denuncian intento de secuestro a un niño

Mirian Falcón, es mamá de un niño de 9 años, a quien en la noche de ayer intentaron secuestrar junto a un amiguito cuando iban al kiosco. El hecho ocurrió en el barrio Ponce, cerca de las 20 horas, y la denuncia la realizó en la Comisaria 22.

Mirian Falcón, contó que “mi hijo se fue al kiosco con un amiguito, a una cuadra de mi casa, por calle Rómulo Artieda, hay una parte donde no hay luz, pasó un auto que le hizo señas de luz, se acercó y desde el auto bajó una mujer, rubia, y les llamó, pero ellos no les hicieron caso”.

A su vez, la mamá del pequeño comentó que “salieron corriendo, y gritando, llegó a mi casa muy asustando mi hijo, me dijo que le quisieron llevar en un auto y se desvaneció”. Asimismo, Mirian detalló que “cuando ellos empezaron a gritar la mujer subió rápido al auto y se fueron”.

Al mismo tiempo, describió que “pudieron ver la patente, AAK, era un auto gol, blanco, vidrios polarizados, iban dos hombres y una mujer, que fue la que bajó”.

No llegaron al kiosco, les pasó todo esto por el camino

“Me dijo mi hijo que nunca antes los había visto en el barrio, no sé si algún vecino vio algo o en alguna cámara de seguridad quedó lo que pasó, pido que me ayuden” afirmó la madre del niño.

Para finalizar Mirian, dijo que “mi hijo quedó muy asustado, no quiere salir a ningún lado, no quiere salir de la casa”.

La Dos

