Corrientes deberá sumarse a las provincias calientes para lograr mejores subsidios energéticos

Se trata del esquema por regiones que anunciará mañana el ministro de Economía Sergio Massa, es un plan que contemplaría otro reparto según el clima en las diferentes zonas del país. Además, del tope impuesto para no perder el beneficio.

El tope de consumo de 400Kwh/mes reduce el efecto fiscal de la quita; en el interior del país la mayoría de los usuarios están por debajo.

Las provincias del nordeste y norte argentino soportan temperaturas por encima de los 40 grados durante el verano, la temporada estival pasada marcada además por incendios forestales y rurales, tuvo un promedio de 45 grados entre diciembre de 2021 y febrero 2020.

Con esos promedios es muy difícil que una familia promedio –cuatro integrantes- consuman mensualmente solamente 400 Kwh.

En el caso de Corrientes como el de otros distritos de la zona, deberán requerir a la Nación ingresar a ese esquema regional para tener contemplaciones y planes diferentes durante la temporada de verano y también de invierno, debido a que, en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, no haya gas en red. Por lo que la electricidad también es utilizada durante el invierno.

Desde las provincias reclaman contemplar las zonas que no tienen gas y que, por lo tanto, no tienen alternativa a la electricidad. El 99% de los hogares de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa no tienen gas de red, igual que alrededor del 41% de los de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Esos son los territorios con mayor carencia de ese servicio en el país.

Advierten que «será terrible» la quita de subsidios por consumo

