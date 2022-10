THESSALONIKI GREECE JUN 27 2015: People stand in a queue to use the ATMs of a bank. Person receiving money from the ATM.

Corrientes: Comienza hoy el pago de sueldos a estatales provinciales Tal como lo comunicó el gobernador Gustavo Valdés a través de sus redes sociales @gustavovaldesok, los agentes de la administración pública provincial –activos, jubilados y pensionados- percibirán sus sueldos desde este martes 25. En dicha jornada será el turno de quienes tengan sus Documento Nacional de Identidad terminados en los números 0 y 1. Con el pago del sueldo, el Gobierno de Corrientes acumulará en octubre una inversión salarial cercana a los $11.200 millones. Para abonar los haberes, volcará unos $8.600 millones; en tanto que para pagar el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $20.650 por agente, inyectó otros $1.700 millones; y, en concepto de Plus de Refuerzo de $10 mil por agente, volcó otros $860 millones. El cronograma de pago de haberes de octubre continuará el miércoles 26, día que cobrarán los agentes con documentos terminados en 2 y 3; el jueves 27, quienes tengan DNI 4 y 5. En tanto que, el viernes 28, percibirán aquellos con documentos terminados en 6 y 7. El cronograma finaliza el lunes 31, con el pago a los agentes con DNI terminados en 8 y 9; este tramo estará disponible desde el sábado 29, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA. Anunciaron el cronograma de pago de sueldos a estatales de Correntinos COMPARTIR Facebook Twitter WhatsApp Messenger