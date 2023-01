Corrientes: colapso en el centro de frontera impacta negativamente en comercio local

Comerciantes de Santo Tomé reclaman una vía rápida de cruce vecinal para brasileños, ya que mermó el paso de los mismos debido al aluvión de turistas argentinos que coparon el centro de frontera con Sao Borjas.

La Cámara de Comercio local formalizó en una nota su reclamo ante el Concejo Deliberante local. ““Venimos detectando desde hace unos días una merma muy importante de brasileños que diariamente visitan Santo Tomé para realizar sus compras o a pasear por la ciudad, por lo que nos pusimos a investigar cuál era la razón y nos dimos cuenta que se debe al colapso del Centro Unificado de Frontera debido a la gran cantidad de turistas que diariamente están pasando por el Puente Internacional y al hecho de que no hay un carril exclusivo para el Tráfico Vecinal Fronterizo, lo que hace que los vecinos de San Borja que quieran venir a Santo Tomé no lo puedan hacer porque tienen que hacer la cola y la misma espera que hacen los turistas que, por cierto, son muchísimos”.

Como ocurre en el otro cruce fronterizo en suelo correntino, Paso de los Libres, desde fines de diciembre se produce un aluvión de turistas para cruzar al lado brasileño y cuyo destino son las playas del sur del vecino país.

Según lo expuesto por los comerciantes correntinos en San Tomé, ese aluvión perjudicó y perjudica la visita diaria de compradores brasileños ya que dejaron de cruzar diariamente debido al colapso fronterizo diario.

“Cuando nos dimos cuenta de esta situación realizamos una reunión de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio donde hemos redactado un documento que será enviado a distintas autoridades de la ciudad donde exponemos el perjuicio que esto nos está ocasionando, solicitando una mesa de trabajo urgente para poder resolver esta situación que realmente está afectando al comercio y a la economía de la ciudad porque como todos saben Santo Tomé tiene un intercambio comercial con los vecinos de Brasil que es muy importante, por lo que nos vamos a abocar de lleno en encontrarle una solución inmediata a este problema”, expresaron los comerciantes.

La situación seguirá de la misma manera al menos hasta mediados de febrero venido y por eso piden un carril de cruce rápido para los brasileños que viven en Uruguayana. Así podrán cruzar sin dificultad a Santo Tomé de manera diaria.

Los comerciantes ya expusieron esta situación por distintos medios de forma individual, pero ahora se transformó en un reclamo colectivo debido a que están seriamente preocupados teniendo en cuenta que el comercio «con los hermanos brasileños les venía permitiendo paliar la crítica situación que atraviesa la economía en nuestro país teniendo en cuenta que el cambio de la moneda les favorece a los brasileños lo que hace que diariamente visiten Santo Tomé tanto para realizar sus compras en supermercados, carnicerías, estaciones de servicios, farmacias, etc., como así también en el rubro gastronómico y de entretenimientos».

