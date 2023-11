Corrientes: Bajo la lluvia el clamor de estatales por mejora laborales y salariales

Como estaba previsto y bajo la lluvia caída sobre la ciudad de Corrientes este miércoles por la mañana, varias columnas de empleados estatales de diferentes organismos de la administración provincial, marcharon esta mañana hasta frente a casa de gobierno. Las consignas fueron: aumento salarial por encima de la inflación y erradicación del empleo informal dentro del Estado correntino. También pararon y marcharon docentes de la provincia.

Encabezados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles bajo la lluvia caída sobre la capital provincial, marcharon empleados de diferentes organismos provinciales como ser: Vialidad Provincial, ministerio de Desarrollo Social entre otros y docentes provinciales. Los educadores también realizaron un paro de actividades.

La movilización recorrió las calles del centro correntino y concentró frente a la casa de gobierno en la intersección de las calles Salta y 25 de mayo.

Las consignas fueron mejoras salariales por arriba de la inflación y la erradicación del empleo informal dentro del Estado provincial. Reclamos histórico que no puede ser abordado debido a que el gobierno de la provincia no instrumenta una paritaria local como hay en otras provincias vecinas. Espacio donde no solamente se debate y actualiza salarios, se mejoran las condiciones laborales. Por ejemplo: la capacitación de trabajadores mejorando los recursos humanos y erradicando el empleo informal dentro del Estado provincial.

En el caso del ministerio de Desarrollo Social, casi un 60% del personal se desenvuelve bajo la figura de “becados/das”. Pero cumplen con horarios y responsabilidades como si fueran agentes estatales de planta permanente o contratados.

Por su parte, docentes provinciales pararon este miércoles 08 de noviembre. Piden además de mejoras salariales, que los pluses se paguen como parte de los salarios, que se optimicen las prestaciones médicas de la obra social IOSCOR, mejora en las estructuras edilicias de las escuelas y que terminen las amenazas a docentes suplentes. Que sean titularizados según lo establecido en el Estatuto docente.

Reclamos de ATE

• Urgente recomposición salarial para estatales provinciales

• Puesta en vigencia de las leyes N°6.030 y N°6.033 de Paritaria y Convenio Colectivo

• Pase a Planta Permanente de todos los trabajadores/as estatales precarizados/as

• 82% inicial y móvil en la jubilación provincial

• Normalización de los Entes Autárquicos provinciales

